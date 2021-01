मन की बात: PM मोदी ने समझाया सड़क सुरक्षा का महत्व, बोले- Be Mr Late than Late Mr...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को साल 2021 के पहले मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे के अपमान से देश बहुत दुखी हुआ. अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार खेती के आधुनिकीकरण को लेकर प्रतिबद्ध है और कई कदम उठा रही है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने और मीडिया की चकाचौंध से दूर रहने वाले नायकों को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो, इस बार भी कायम रखी गई है.

ऑस्ट्रेलिया में जीत का जिक्र

पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की जीत का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस महीने, क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली. हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद, शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती . हमारे खिलाड़ियों का कठिन परिश्रम और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है.

तिरंगे के अपमान से देश दुखी

पीएम मोदी ने 26 जनवरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि देश को मिली कुछ कामयाबियों के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ. बता दें कि 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर आंदोलन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने लाल किले पर उस स्थान पर निशान साहिब का झंडा फहरा दिया था, जहां प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं.

कोरोना वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक

मन की बात कार्यक्रम के श्रोताओं को पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है. उन्होंने कहा, "आप जानते हैं, और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है ? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का टीकाकरण भी कर रहे हैं, सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण कर चुका है, जबकि, अमेरिका जैसे समृद्ध देश को, इसी काम में, 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन. पीएम मोदी ने कहा कि आज मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही, भारत के, आत्मगौरव का भी प्रतीक है.

आजादी के नायकों का स्मरण करें

पीएम मोदी ने कहा कि भारत के हर हिस्से में, हर शहर, कस्बे और गांव में आजादी की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी गई थी. भारत भूमि के हर कोने में ऐसे महान सपूतों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने, राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया. पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए किए गए उनके संघर्षों और उनसे जुड़ी यादों को हम संजोकर रखें और इसके लिए उनके बारे में लिख कर हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए उनकी स्मृतियों को जीवित रख सकते हैं.

खराब सब्जी से बिजली

पीएम मोदी ने हैदराबाद का जिक्र करते हुए कहा कि यहां एक सब्जी मंडी में हर दिन करीब 10 टन वेस्ट निकलता है, इसे एक प्लांट में जमा कर लिया जाता है. प्लांट के अंदर इस वेस्ट से हर दिन 500 यूनिट बिजली बनती है, और करीब 30 किलो बायो फ्यूल भी बनता है.

महिला शक्ति को नमन

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के लिए एक नॉन स्टॉप फ्लाइट की कमान भारत की चार महिला पायलट्स ने संभाली. पीएम मोदी ने कहा कि आपने इस बार 26 जनवरी की परेड में भी गौर किया होगा जहां भारतीय वायुसेना की दो महिला ऑफिसर ने नया इतिहास रच दिया है. पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्र कोई भी हो, देश की महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन, अक्सर हम देखते हैं, कि, देश के गांवों में हो रहे इसी तरह के बदलाव की उतनी चर्चा नहीं हो पाती है.

चिली में भारतीय संस्कृति की खुशबू

मन की बात में श्रोताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत से चिली पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन, भारतीय संस्कृति की खुशबू, वहां बहुत समय पहले से ही फैली हुई है. एक और खास बात ये है कि वहां पर योग बहुत अधिक लोकप्रिय है. पीएम ने कहा कि आपको यह जानकार अच्छा लगेगा कि चिली की राजधानी सैंतियागो में 30 से ज्यादा योग विद्यालय हैं. चिली में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है.

'Be Mr Late than Late Mr'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश वासियों को सड़क सुरक्षा के प्रति आगाह किया. पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में सड़क सुरक्षा के लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई तरह के प्रयास भी किये जा रहे हैं. जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सबको सक्रिय रूप से भागीदार बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि आपने ध्यान दिया होगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन जो सड़कें बनाती है, उससे गुजरते हुए आपको बड़े ही रचनात्मक नारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि 'This is highway not runway' या फिर 'Be Mr. Late than Late Mr.' ये नारे सड़क पर सावधानी बरतने को लेकर लोगों को जागरुक करने में काफी प्रभावी होते हैं.