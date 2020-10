बापू की आज 151वीं जयंती, राजघाट पहुंचकर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 151वीं जयंती है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे. प्रधानमंत्री मोदी ने यहां महात्मा गांधी को नमन किया, इस दौरान यहां पर जयंती के अवसर पर भजन का भी आयोजन किया गया.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए भी बापू को नमन किया. पीएम मोदी ने लिखा कि हम गांधी जयंती के मौके पर प्यारे बापू को नमन करते हैं. उनके जीवन और महान विचारों से सीखने के लिए बहुत कुछ है. बापू के आदर्श हमें समृद्ध और करुण भारत बनाने में मार्गदर्शन करते रहेंगे.



We bow to beloved Bapu on Gandhi Jayanti.



There is much to learn from his life and noble thoughts.



May Bapu’s ideals keep guiding us in creating a prosperous and compassionate India. pic.twitter.com/wCe4DkU9aI