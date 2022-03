Hijab Row: कर्नाटक HC के चीफ जस्टिस के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई, बेंगलुरु समेत कई जिलों में धारा 144 लागू

हाईकोर्ट के फैसले के चलते पूरे कर्नाटक में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रितू राज अवस्थी के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. उधर, कोप्पल, गडग, कलबुर्गी, दावणगेरे, हासन , शिवामोगा, बेलगांव, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु और धारवाड़ में धारा 144 लागू कर दी गई है. शिवामोगा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं.

Bengaluru | Security tightened outside the residence of Karnataka High Court Chief Justice Ritu Raj Awasthi



HC to deliver judgment at 10.30 am today on petitions challenging the ban on Hijab in education institutions pic.twitter.com/y3JKNtEQaw