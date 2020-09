Indian Railways ने दक्षिण भारत-दिल्ली के बीच चलाई पहली किसान ट्रेन, होंगे ये फायदे

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने दक्षिण भारत के अनंतपुर और नई दिल्ली के बीच किसान रेल चलाई है. ये देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है. दक्षिण भारत-दिल्ली के बीच चलाई गई पहली किसान रेल का उद्घाटन आज यानी बुधवार (9 सितंबर) को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने हरी झंडी दिखा कर किया.

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अनंतपुर से नई दिल्ली के बीच भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल चलाई गई. इससे किसानों को कई फायदे होंगे.

> सड़क परिवहन की तुलना में कम लागत लगेगी.

> छोटे किसानों को उपज की अच्छी कीमत प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

> परिवहन के दौरान कम नुकसान होगा.

> देशभर में फल और सब्जियों की आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी.

Empowering Farmers,Enabling Consumers:



India's second Kisan Rail from Anantpur to New Delhi will be flagged off by Sh.Narendra Singh Tomar,Union Minister &Sh.Y.S.Jagan Mohan Reddy, CM,Andhra Pradesh via VC. Sh.Suresh C.Angadi,MoSR shall preside the function#MoveItLikeRailways pic.twitter.com/KUyJdRIxRz