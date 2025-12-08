scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोवा क्लब के मालिक आखिर कैसे हुए देश से फरार? 25 की जान लेने वाले अग्निकांड के पीछे लापरवाहियों का अंबार

गोवा के एक नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. अब जांच में पता चला कि नाइटक्लब अवैध था और फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन कर रहा था. जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा हादसे की अगली सुबह देश छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है.

Advertisement
X
गोवा अग्निकांड: विदेश भागे नाइटक्लब के मालिक. (Photo: PTI)
गोवा अग्निकांड: विदेश भागे नाइटक्लब के मालिक. (Photo: PTI)

गोवा के अर्पोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में शनिवार देर रात लगी आग ने पूरे देश को हिला दिया. इस हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिनमें 20 कर्मचारी, 4 पर्यटक और एक परिवार के 3 सदस्य शामिल थे. लेकिन इससे भी ज्यादा सनसनीखेज खुलासा ये हुआ कि क्लब के मालिक और मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा व गौरव लूथरा हादसे की अगली सुबह देश छोड़कर फरार हो गए हैं. बताया जा रहा है कि वह दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड चले गए. 

पुलिस को शक है कि दोनों ने हादसे के बाद से ही फरार होने की साजिश रच रखी थी. आयोग ने जांच के दौरान जो लापरवाहियां सामने आई हैं, वे साफ बता रही हैं कि पैसा और रसूख ने कानून को कैसे ताक पर रख दिया था.

नाइटक्लब में नियमों का घोर उल्लंघन

नाइटक्लब में जब जांच हुई तो ये पता चला कि ये नाइटक्लब नियमों की धज्जियां उड़ाकर चल रहा था. इसके पास ना तो फायर सेफ्टी क्लियरेंस था, ना फायर अलार्म सिस्टम था, ना नाइट क्लब के अंदर स्प्रिंकलर लगे थे और ना ही धुएं के निकासी के लिए व्यवस्था थी. इस वजह से आग लगने के कारण इसमें 25 लोग मारे गए. बड़ी बात ये है कि इस अग्निकांड के बाद इस नाइट क्लब के मालिक और मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा देश छोड़कर फरार हो गए हैं.

लुकआउट नोटिस जारी

सम्बंधित ख़बरें

Goa Nightclub Fire
Goa Nightclub Fire: इलेक्ट्रिक पटाखों से हुआ ये हादसा 
समुद्री तट के चलते बढ़ा हुआ व्यापार कई शासकों को गोवा की तरफ खींचता रहा.
हिंदू शासकों का था असर, पुर्तगालियों के आने के बाद गोवा कैसे बदला? 
Goa Nightclub Tragedy
म्यूजिक, मस्ती, फिर आग… वो नाइट क्लब, जहां 25 जिंदगियां हो गईं तबाह 
गोवा नाइट क्लब में इस वजह से भड़की आग, CM का अग्निकांड पर बड़ा खुलासा, 4 मैनेजर गिरफ्तार 
Goa Nightclube fire.
संकरा रास्ता, खचाखच भीड़ और... गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड की पूरी कहानी 

गोवा पुलिस को इन दोनों की तलाश थी और FIR दर्ज करने के बाद पुलिस टीम दिल्ली भेजी गई थी, लेकिन दोनों घर पर नहीं मिले और इसके बाद रविवार की शाम इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया. लेकिन इमिग्रेशन से पता चला कि दोनों ही आरोपी रविवार की सुबह ही दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट लेकर विदेश भाग गए. यानी जिस रात गोवा के नाइटक्लब में आग लगी, उसी की अगली सुबह ये आरोपी विदेश भाग गए और इन्हें पता था कि पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी. सबसे बड़ा सवाल यही है- आखिर आरोपी भाई सौरभ और गौरव लूथरा हादसे की अगली सुबह ही देश से कैसे निकल गए? और वो जब देशभर में इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर हाहाकार मचा हुआ है.

Advertisement

सुबह साढ़े पांच बजे निकले थाईलैंड

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सौरभ लूथरा और उसके भाई गौरव के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर 7 दिसंबर को जारी हुआ था. लेकिन सौरभ और गौरव 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे ही दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर  फुकेट (थाईलैंड) के लिए निकल चुके थे. जब वह निकले तब तक उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं हुआ था. इसलिए दोनों को एयरपोर्ट पर नहीं पकड़ा जा सका.

अफरा-तफरी में बेसमेंट की ओर भागे लोग

दरअसल, शनिवार रात करीब देर रात को नाइट क्लब में इलेक्ट्रिक पटाखों के इस्तेमाल के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. शुरुआत में छोटी-सी चिंगारी थी, लेकिन वेंटिलेशन की कमी और धुएं की निकासी न होने से आग तेजी से फैल गई. क्लब में उस वक्त क्षमता से दोगुने से ज्यादा लोग मौजूद थे. अफरा-तफरी और कन्फ्यूजन में लोग बचाने के लिए बेसमेंट की ओर भागे, जहां पहले से ही क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे. जिससे 25 लोगों की मौत हो गई थी.

अवैध था नाइटक्लब

पुलिस की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि ये नाइटक्लब अवैध था और पिछले साल इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अपील के बाद ये आदेश स्थगित कर दिया गया, जिससे ये नाइटक्लब नियमों को तोड़ते हुए धड़ल्ले से चलता रहा.

इस नाइटक्लब के एंट्री और एग्जिट गेट बेहद संकरे थे, जिससे घटना के बाद निकलने के दौरान लोगों में कन्फ्यूजन हुआ. क्लब तक पहुंचने का रास्ता भी सिर्फ एक था जो इतना तंग था कि फायर टेंडर को 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा. इससे बचाव कार्य में घंटों की देरी हुई.

Advertisement

नाइटक्बल में नहीं था वेंटिलेशन

जांच में ये भी सामने आया है कि नाइटक्लब में फायर सेफ्टी नियमों का घोर उल्लंघन हो रहा था और बड़ी बात ये है कि अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई, क्योंकि यहां वेंटिलेशन की भारी कमी थी.

बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुईं- सिर्फ 3 लोगों की जान जलने की वजह से हुई है. उन्होंने बताया कि धुआं इतना घना था कि लोग कुछ देख ही नहीं पाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement