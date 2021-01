सौरव गांगुली की बेटी सना बोलीं- पापा की हालत अब स्थिर, बात भी कर रहे हैं

पूर्व भारतीय कप्तान और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की शनिवार सुबह तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में पिता सौरव से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उनकी बेटी सना ने कहा कि अभी वो बेहतर हैं और उनकी हालत स्थिर है.

रिपोर्ट के मुताबिक 48 वर्षीय सौरव गांगुली शनिवार को अपने घर में स्थित जिम में वर्कआउट कर रहे थे, और इसी दौरान उनके सीने में दर्द हुआ. इसके बाद परिजनों ने उन्हें तुरंत कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में एडमिट कराया. जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई.

शनिवार रात को वुडलैंड्स अस्पताल से बाहर निकलते हुए सौरव की बेटी सना ने कहा कि हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं. लेकिन कार में बैठने से पहले सना ने कहा कि अभी वो बेहतर कर रहे हैं. बात भी कर रहे हैं और उनकी हालत स्थिर है.

इससे पहले, वुडलैंड्स अस्पताल ने बयान जारी कर कहा, 'सौरव गांगुली की हालत अब स्थिर है. गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई जिसके बाद दिल की नसों में स्टेंट डाला गया. फिलहाल सौरव गांगुली बिलकुल ठीक हैं. भगवान का शुक्रिया.'

सौरव गांगुली की तबीयत खराब होने के बाद प्रशंसकों और क्रिकेटर्स के अलावा राजनेताओं की ओर से भी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जाने लगी. इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली की पत्नी डोना से फोन पर बात की और उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली.

इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी गांगुली का हालचाल लेने अस्पताल गई. पूर्व क्रिकेटर से मुलाकात के बाद ममता ने बताया कि वह अच्छा कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि वह अभी ठीक हैं. बेड पर हैं. हालांकि मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इससे पहले कभी भी अपना टेस्ट नहीं करवाया था. उन्होंने आगे कहा कि वो एक खिलाड़ी हैं. हम सोच भी नहीं सकते कि उन्हें ऐसी कोई समस्या थी. डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी की है. मैं यहां डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करती हूं.

Called on @SGanguly99 at Woodlands Hospital and saw the usual captivating cheerful smile on his face. Interacted with his wife, daughter and brothers.