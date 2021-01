गांगुली के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा क्रिकेट जगत, कोहली समेत कई दिग्गजों ने मांगी दुआ

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को सीने में दर्द और ब्लैकआउट की शिकायत के बाद शनिवार को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में एडमिट कराया. 48 साल के सौरव गांगुली अपने घर में बने जिम में वर्जिश करने के बाद लौटे और इसके बाद उन्हें चक्कर आया और फिर उन्होंने ब्लैकआउट की शिकायत की. इसके बाद परिजनों ने उन्हें तत्काल कोलकाता शहर के वुडलैंड्स अस्पताल में एडमिट कराया गया.

48 वर्षीय सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई. वुडलैंड्स अस्पताल ने बयान जारी करते हुए खुशखबरी दी है, 'सौरव गांगुली की हालत अब स्थिर है. गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई जिसके बाद दिल की नसों में स्टेंट डाला गया. फिलहाल सौरव गांगुली बिलकुल ठीक हैं. भगवान का शुक्रिया.'

इससे पहले डॉक्टर्स ने बताया था कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है. सौरव गांगुली का हेल्थ बुलिटिन जारी करते हुए अस्पताल ने कहा था, 'सौरव गांगुली को अपने घर के जिम में ट्रेडमिल करते समय सीने में तकलीफ का सामना करना पड़ा. जब वह दोपहर 1 बजे अस्पताल आए, तो उनकी पल्स 70/मिनट थी और बीपी 130/80 मिमी एचजी था. ECG और ECO टेस्ट की रिपोर्ट के बाद अभी उनकी एंजियोप्लास्टी की गई.'

सौरव गांगुली की तबीयत बिगड़ने के बाद जैसे ही यह खबर फैली, तो सोशल मीडिया पर लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगने लगे. टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, शिखर धवन, बीसीसीआई और पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने गांगुली के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'दादा के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं. जल्दी ठीक होइए दादा.'

भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने ट्वीट किया, 'दादा के जल्दी स्वास्थ होने की कामना करता हूं.'

बीसीसीआई ने अपने अध्यक्ष सौरव गांगुली के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है, जिनको शनिवार को सीने में दर्द के कारण कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी गांगुली के लिए दुआ की है. शाह और गागुंली अभी हाल में अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में आयोजित बीसीसीआई की एजीएम में मिले थे.

शाह ने ट्वीट किया, 'मैं सौरव गांगुली के जल्दी स्वास्थ होने की कामना करता हूं. मैंने उनके परिवार से बात की है. दादा की तबीयत स्थिर है और वह अच्छी तरह से इलाज करा रहे हैं.

शाह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बीसीसीआई ने लिखा, 'बीसीसीआई अपने अध्यक्ष के जल्द स्वास्थ होने की कामना करता है.'

वीरेंद्र सहवाग

Dada , jaldi se theek hone ka.

ICC

Former India captain and current BCCI President Sourav Ganguly suffered a mild cardiac arrest earlier today. He is now in a stable condition.



अनिल कुंबले

हरभजन सिंह

गौतम गंभीर

सौरव गांगुली को भारत के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है. गांगुली ने भारत के लिए 113 टेस्ट और 311 वनडे खेले. आपको बता दें कि सौरव गांगुली ने 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट में शतक जड़कर अपने टेस्ट करियर जोरदार आगाज किया था. उन्होंने 49 टेस्ट और 147 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की.

बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज सौरव गांगुली ने अपने करियर में 113 टेस्ट मैचों में 42.17 की औसत से 7212 रन बनाए, जिनमें 16 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं 311 वनडे मैचों में उन्होंने 41.02 की औसत से 11363 रन बनाए, जिनमें 22 शतक और 72 अर्धशतक शामिल हैं. गांगुली ने टीम को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जो देश ही नहीं, बल्कि देश के बाहर भी जीतना जानती थी.

गांगुली की कप्तानी में ही टीम इंडिया 1983 के बाद 2003 में वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची. गांगुली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम चैम्पियंस ट्रॉफी 2001 (श्रीलंका) और 2003 वर्ल्ड कप (दक्षिण अफ्रीका) के फाइनल में पहुंची. इसके अलावा भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 2002 में नेट वेस्ट सीरीज जीती, जिसके बाद उन्होंने लॉर्ड्स की बालकनी में कमीज उतारकर लहराई थी.