कृषि कानून पर झूठ फैला रहे राहुल गांधी, हमारे लिए नेशन फर्स्ट: राम माधव

किसान आंदोलन और हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं पर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने 'आजतक' से एक्सक्लूसिव बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राजनितिक स्वार्थ को दरकिनार करते हुए कृषि सुधार कानून बनाए हैं, लेकिन राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी झूठे प्रचार में लगी हुई है.

हमारे लिए देश सर्वोपरि

दरअसल, राम माधव शनिवार को पुस्तक विमोचन के लिए भोपाल में थे. 'आजतक' से बात करते हुए राम माधव ने बताया कि 'हमारी सरकार के पूरे 6 साल का कार्यकाल और काम करने का तरीका वैसा ही है, जैसा हम कहते रहे हैं. हमारे लिए देश सर्वोपरि है. हमने अपने आचरण में दिखाया है. नोटबंदी, धारा 370 हटाना, CAA को लागू करना, एनआरसी को पूरा करना और आज कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने तक के फैसले लिए गए हैं. इसमें पॉलिटिकल रिस्क होते हुए भी दृढ़ता के साथ देश को ध्यान में रखकर जनता के हित में हम आगे बढ़े हैं. हमारे लिए राजनीतिक स्वार्थ मायने नहीं रखता, लेकिन हम क्या अच्छा कर रहे हैं, यह देश को समझाएंगे और देश हित में हम काम करेंगे.'

कुछ संगठन किसानों को भड़का रहे हैं

कृषि कानून पर बात करते हुए राम माधव ने कहा कि 'देश का व्यापक किसान वर्ग इस सुधार का स्वागत करता है. मैं मध्य प्रदेश में खड़ा हूं, मध्य प्रदेश के लाखों किसान नए कृषि विधायकों का फायदा उठाने के लिए तत्पर होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं. यहां कोई इसके विरोध में आंदोलन नहीं कर रहा. कुछ किसान संगठन किसानों को गुमराह करके उनको आंदोलन के रास्ते पर ले जा रहे हैं. उनसे लगातार वार्ता करके उन्हें समझाने का प्रयास सरकार कर रही है, फिर भी कुछ राजनीतिक दल इस पर राजनीतिक स्वार्थ को देखते हुए किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.'

झूठा प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी

राम माधव ने आगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा, 'यह एकदम बेबुनियाद प्रचार है कि इससे पूंजीपतियों को लाभ होगा. यह पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया रिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है. यह रिफॉर्म सामान्य किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है. सामान्य किसान अभी तक मंडियों, बिचौलियों की मर्जी पर खेती-बाड़ी कर रहा था. आज उनको पूर्ण रूप से मुक्ति मिली है कि देश में कहीं भी जाकर वह अपनी उपज बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं. यह किसानों के फायदे के लिए है, किसी कॉर्पोरेट के फायदे के लिए नहीं.'

राम माधव ने कहा, 'राहुल गांधी केवल झूठा प्रचार कर रहे हैं. यही कांग्रेस पार्टी अपने मेनिफेस्टो में इन सुधारों की चर्चा कर चुकी थी, जो सुधार आज मोदी जी की सरकार ने अमल किया है. यह सारी मांगें तो कांग्रेस खुद करती थी, किसान संगठन भी करते थे. पर आज राजनीतिक लाभ देखकर कुछ राजनीतिक दल किसानों को भड़का रहे हैं.'

कमजोर और हताश हो रहा है विपक्ष

'आजतक' से बात करते हुए राम माधव ने कहा, 'राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो विपक्ष और कमजोर होता जा रहा है. और जैसे-जैसे कमजोर हो रहा है, वैसे वैसे हताश भी हो रहा है. हताश होकर जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, ना वह विपक्ष के हित में है और न देश के हित में है. आज मोदी जी की लोकप्रियता 6 साल बाद, पहले से ज्यादा बढ़ी है. बीजेपी और ज्यादा ताकत के साथ देश के नए नए क्षेत्रों में प्रभाव जमा रही है. इसलिए आज जिस प्रकार की नीतियों से देश को मोदी जी चला रहे हैं उस के पक्ष में पूरा देश खड़ा है. विपक्ष को यह सोचना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए. जिस प्रकार का व्यवहार वो कर रहे हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण का वॉकआउट करना यह कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं है.'

बता दें कि राम माधव शनविरा को भोपाल में अपनी किताब Because India Comes First का विमोचन करने पहुंचे थे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे. राम माधव ने पुस्तक के बारे में बताया कि यह राष्ट्र सर्वोपरि के विचार पर लिखी गई है.