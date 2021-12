Aaj Ki Taza Khabar: पढ़े 27 दिसंबर 2021 की ताजा खबर और मुख्य समाचार: दिल्ली के मंगोलपुरी में जूता फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर

देश में होने वाले 5 राज्यों के चुनावों को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय और चुनाव आयोग की अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए हैं. थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है. इस बैठक में यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों को लेकर फैसला होगा.

Delhi | Union Health Secy Rajesh Bhushan arrives at the office of Election Commission of India (ECI) for a meeting convened by ECI with senior officials of the Ministry of Health &Family Welfare to discuss the prevailing Covid situation for upcoming Assembly elections in 5 states pic.twitter.com/cQZMGX9qyM