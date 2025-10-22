scorecardresearch
 

Feedback

शिवाजी महाराज का वेश धारण कर वसई किले पहुंचा युवक, सुरक्षा गार्डों से की बदसलूकी, ASI ने कार्रवाई का भरोसा दिया

वसई किले में शिवाजी महाराज के वेश में पहुंचे एक युवक को प्रवेश से रोक दिया गया. यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. युवक ने आरोप लगाया कि प्रशासन अन्य शूटिंग की अनुमति देता है लेकिन उनके साथ भेदभाव हुआ. एएसआई ने मामले पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Advertisement
X
शिवाजी महाराज का वेश धारण कर किले में पहुंचा युवक (Photo: Screengrab)
शिवाजी महाराज का वेश धारण कर किले में पहुंचा युवक (Photo: Screengrab)

मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित ऐतिहासिक वसई किले में शिवाजी महाराज का वेश धारण कर पहुंचे एक युवक को एंट्री रोक दिया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से कुछ वीडियो शूट करने पहुंचा था. लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया. सुरक्षा कर्मियों का कहना था कि किले के अंदर इस तरह के परिधानों में शूटिंग करने पर प्रतिबंध है. वायरल वीडियो में युवक सुरक्षा गार्डों से बदसलुकी करता नजर आ रहा है, साथ उन्हें मराठी में जवाब न देने पर धमका भी दे रहा है. 

शिवाजी महाराज का वेश धारण कर किले में पहुंचा युवक

सम्बंधित ख़बरें

Controversy over poster in Deoria (Photo- Screengrab)
'मुगलों का बाप शिवाजी महाराज' लिखा पोस्टर हटाने पर बवाल, हिंदू संगठनों में आक्रोश 
पुणे में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प (Photo: ITG)
पुणे: दो गुटों में हिंसक झड़प, शिवाजी महाराज की प्रतिमा से तोड़फोड़ के विरोध में मस्जिद पर पथराव 
अमित शाह
'छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित न रखें', अमित शाह का आह्वान 
Fortresses of Shivaji Maharaj declared World Heritage | ₹100 crore spent on Shivneri
छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किले UNESCO धरोहर घोषित, देखें रिपोर्ट 
Fortresses of Shivaji Maharaj declared World Heritage | ₹100 crore spent on Shivneri
छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किले UNESCO धरोहर घोषित, देखें रिपोर्ट 

वायरल वीडियो में युवक और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई बातचीत दिखाई दे रही है. युवक का आरोप है कि किले के अंदर प्री-वेडिंग शूट और डांस वीडियो जैसे कार्यक्रमों की अनुमति दी जाती है, लेकिन जब उसने शिवाजी महाराज का वेश धारण किया तो उसे रोक दिया गया. युवक ने इसे शिवाजी महाराज की विरासत का अपमान बताया.

Advertisement

पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी फैल गई. कई उपयोगकर्ताओं ने इसे असंवेदनशील बताया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की. इस बीच वसई किले के प्रभारी एएसआई अधिकारी कैलास शिंदे ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है और इस पर कार्रवाई की जा रही है. साथ ही उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement