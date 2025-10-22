शिवाजी महाराज का वेश धारण कर वसई किले पहुंचा युवक, सुरक्षा गार्डों से की बदसलूकी, ASI ने कार्रवाई का भरोसा दिया

मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित ऐतिहासिक वसई किले में शिवाजी महाराज का वेश धारण कर पहुंचे एक युवक को एंट्री रोक दिया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से कुछ वीडियो शूट करने पहुंचा था. लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया. सुरक्षा कर्मियों का कहना था कि किले के अंदर इस तरह के परिधानों में शूटिंग करने पर प्रतिबंध है. वायरल वीडियो में युवक सुरक्षा गार्डों से बदसलुकी करता नजर आ रहा है, साथ उन्हें मराठी में जवाब न देने पर धमका भी दे रहा है.

शिवाजी महाराज का वेश धारण कर किले में पहुंचा युवक

वायरल वीडियो में युवक और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई बातचीत दिखाई दे रही है. युवक का आरोप है कि किले के अंदर प्री-वेडिंग शूट और डांस वीडियो जैसे कार्यक्रमों की अनुमति दी जाती है, लेकिन जब उसने शिवाजी महाराज का वेश धारण किया तो उसे रोक दिया गया. युवक ने इसे शिवाजी महाराज की विरासत का अपमान बताया.

पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी फैल गई. कई उपयोगकर्ताओं ने इसे असंवेदनशील बताया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की. इस बीच वसई किले के प्रभारी एएसआई अधिकारी कैलास शिंदे ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है और इस पर कार्रवाई की जा रही है. साथ ही उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो.



