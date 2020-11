महाराष्ट्रः आज से पूरी होगी भक्तों की इच्छा, सभी धार्मिक स्थलों के द्वार खुले

महाराष्ट्र में 16 नवंबर यानी आज से सभी धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं. महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, दरगाह सबको खोलने की इजाजत दे दी है. लेकिन आस्था के लिए धार्मिक स्थलों में जाने से पहले कोविड के नियमों का पालन करना होगा. मास्क पहनना भी जरूरी होगा, और सोशल डिस्टेंसिंग भी.

महाराष्ट्र में कोरोना संकट के चलते 18 मार्च से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरिजाघर सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे. लेकिन मंदिरों को खोलने के लिए बीजेपी ने जैसे एक अंदोलन सा छेड़ दिया. अनशन हुआ, और तो और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ने उद्धव सरकार को इसके लिए चिट्ठी तक लिख दी, और बात हिंदुत्व तक पहुंच गई थी. फिलहाल जब सोमवार को मंदिर खुले श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे.

Maharashtra: Devotees visit Mumbai's Siddhivinayak Temple as religious places reopen in the State today.



A devotee says, "I feel fortunate that I visited the temple in the new year, after Diwali. I'm very happy. All COVID-19 precautionary measures are being taken here." pic.twitter.com/L9Gvg15nSs