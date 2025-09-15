Maharashtra: पहले जुड़वां, अब एक साथ चार बच्चों की मां बनी महिला, डॉक्टरों ने किया दुर्लभ सर्जरी

महाराष्ट्र के सातारा जिले के जिला अस्पताल में एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है. डॉक्टरों के अनुसार यह बेहद दुर्लभ मामला है, क्योंकि चार बच्चों का जन्म एक साथ होना करीब 10 लाख से 5 करोड़ प्रसवों में केवल एक बार ही देखने को मिलता है.

डॉक्टरों ने बताया कि इस मामले को और भी खास बनाता है कि महिला पहले भी जुड़वां बच्चों को जन्म दे चुकी है. महिला को शुक्रवार शाम सांस लेने में तकलीफ और प्रसव पीड़ा की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था. जांच के दौरान पता चला कि वह गर्भ में चार बच्चों को लिए हुए है. स्थिति की गंभीरता और महिला की नाजुक तबीयत को देखते हुए तत्काल आपातकालीन सिजेरियन ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया.

जिला सिविल सर्जन डॉ. युवराज कारपे ने बताया कि यह जटिल सर्जरी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सदाशिव देसाई और डॉ. तुषार मासराम ने की. एनेस्थेटिस्ट डॉ. नीलम कदम, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपाली राठौड़ पाटिल और अन्य सहयोगी स्टाफ ने इसमें अहम भूमिका निभाई. इस पूरी प्रक्रिया को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सातारा के डीन डॉ. विनायक काले के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया.

ऑपरेशन सफल रहा और महिला ने सुरक्षित रूप से चार बच्चों को जन्म दिया. फिलहाल मां और चारों बच्चे स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की निगरानी में रखे गए हैं. डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मामलों में जटिलताएं अधिक होती हैं, लेकिन टीमवर्क और तुरंत लिए गए फैसलों की वजह से यह प्रसव सुरक्षित हो सका. इस खबर ने पूरे इलाके में उत्सुकता और खुशी का माहौल पैदा कर दिया है.

