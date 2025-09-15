scorecardresearch
 

Feedback

Maharashtra: पहले जुड़वां, अब एक साथ चार बच्चों की मां बनी महिला, डॉक्टरों ने किया दुर्लभ सर्जरी

सातारा जिला अस्पताल में एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया. डॉक्टरों ने बताया कि यह बेहद दुर्लभ मामला है, जो 10 लाख से 5 करोड़ प्रसवों में कभी होता है. खास बात यह है कि महिला पहले भी जुड़वां बच्चों की मां बन चुकी है. आपातकालीन सिजेरियन से प्रसव कराया गया. मां और चारों बच्चे स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

Advertisement
X
(Photo: AI-generated)
(Photo: AI-generated)

महाराष्ट्र के सातारा जिले के जिला अस्पताल में एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है. डॉक्टरों के अनुसार यह बेहद दुर्लभ मामला है, क्योंकि चार बच्चों का जन्म एक साथ होना करीब 10 लाख से 5 करोड़ प्रसवों में केवल एक बार ही देखने को मिलता है.

डॉक्टरों ने बताया कि इस मामले को और भी खास बनाता है कि महिला पहले भी जुड़वां बच्चों को जन्म दे चुकी है. महिला को शुक्रवार शाम सांस लेने में तकलीफ और प्रसव पीड़ा की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था. जांच के दौरान पता चला कि वह गर्भ में चार बच्चों को लिए हुए है. स्थिति की गंभीरता और महिला की नाजुक तबीयत को देखते हुए तत्काल आपातकालीन सिजेरियन ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया.

यह भी पढ़ें: सातारा: एकतरफा प्यार में सनकी ने नाबालिग छात्रा पर की चाकू से हमले की कोशिश, Video Viral

सम्बंधित ख़बरें

काजल विकास खाकुर्डिया ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया  (Photo: Screengrab)
सात बच्चों की मां बनी ये महिला... पहली बार में तीन, दूसरी बार में चार बच्चों को दिया जन्म 
500 students made a grand form of Ganraya with human chain
गणेश चतुर्थी के अवसर पर 500 छात्रों ने मानव श्रृंखला से बनाई भगवान गणेश की विशाल आकृति 
CCTV: ऑटो वाले ने महिला कांस्टेबल को घसीटा 
Satara
सातारा में छात्रा पर चाकू से हमला 
YOUTH TRY TO KILL SCHOOL GIRL
एकतरफा प्यार में सनकी ने नाबालिग छात्रा पर की चाकू से हमले की कोशिश, Video Viral  

जिला सिविल सर्जन डॉ. युवराज कारपे ने बताया कि यह जटिल सर्जरी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सदाशिव देसाई और डॉ. तुषार मासराम ने की. एनेस्थेटिस्ट डॉ. नीलम कदम, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपाली राठौड़ पाटिल और अन्य सहयोगी स्टाफ ने इसमें अहम भूमिका निभाई. इस पूरी प्रक्रिया को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सातारा के डीन डॉ. विनायक काले के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया.

Advertisement

ऑपरेशन सफल रहा और महिला ने सुरक्षित रूप से चार बच्चों को जन्म दिया. फिलहाल मां और चारों बच्चे स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की निगरानी में रखे गए हैं. डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मामलों में जटिलताएं अधिक होती हैं, लेकिन टीमवर्क और तुरंत लिए गए फैसलों की वजह से यह प्रसव सुरक्षित हो सका. इस खबर ने पूरे इलाके में उत्सुकता और खुशी का माहौल पैदा कर दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement