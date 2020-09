Indian Railways: JEE-NEET के स्टूडेंट्स को रेलवे ने दी सुविधा, यहां चलेंगी 46 अतिरिक्त लोकल ट्रेनें

Railways News: ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को यात्रा की अधिक सुविधा देने के लिए पश्चिम रेलवे (Western Railways) ने मुंबई में अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है.

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) ने मंगलवार को कहा कि 01 सितंबर से 06 सितंबर के बीच मुंबई में 46 अतिरिक्त लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी. जिससे JEE और NEET की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को यातायात में सुविधा मिल सके.

समाचर एजेंसी एएनआई के मुताबिक स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे JEE-NEET परीक्षा के आयोजन के दौरान मुंबई में 46 लोकल ट्रेनें चलाने जा रहा है. रेलवे के इस फैसले से स्टूडेंट्स को समय पर एग्जाम सेंटर पहुंचने में सुविधा होगी. बता दें कि कोरोना संकट और तमाम सियासी विवादों के बीच JEE-NEET की परीक्षा आयोजित की जा रही है.

Western Railways (WR) will run 46 additional special suburban services in #Mumbai from 1st to 6th September, for the convenience of JEE & NEET aspirants: PRO, Western Railway