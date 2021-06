PM मोदी से मिलने पहुंचे उद्धव, कोरोना संकट-मराठा आरक्षण पर बात

कोरोना के संकट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज नई दिल्ली में हैं. उद्धव ठाकरे ने यहां प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार भी रहे.



जानकारी के मुताबिक, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से दस मिनट का वक्त भी मांगा है, ताकि वन-टू-वन बात की जा सके.



कोरोना का संकट हो या वैक्सीनेशन का मसला, GST कलेक्शन की बात हो या फिर इसके अलावा मराठा आरक्षण पर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत इस बैठक में कई अन्य मसलों पर बात की जा सकती है.



Maharashtra CM Uddhav Thackeray arrives at Delhi's IGI Airport, ahead of his meeting with PM Modi today



A delegation of state government led by CM Thackeray & Deputy CM Ajit Pawar will meet PM to discuss issues like Maratha reservation, OBC reservation, and cyclone relief pic.twitter.com/mdVn13OTtS