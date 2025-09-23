ट्यूशन टीचर ने बार- बार किया रेप, प्रेग्नेंट हुई नाबालिग तो खिला दी गर्भपात की गोली, छात्रा की मौत

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के एक ट्यूशन टीचर को 17 वर्षीय छात्रा के साथ कथित तौर पर बार-बार बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यौन शोषण के चलते प्रेग्नेंट होने पर गर्भपात के प्रयास के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई थी. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

पुलिस ने रविवार को 27 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर पीड़िता का नौ महीने तक यौन शोषण किया और उसे गर्भवती कर दिया. पुलिस शिकायत के अनुसार, ट्यूशन पढ़ाने वाले आरोपी ने छात्रा से दोस्ती की और पिछले नौ महीनों में कई बार उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया.

उन्होंने बताया कि यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप जब छात्रा गर्भवती हो गई, तो आरोपी उसे पुसद शहर ले गया, जहां उसने उसे गर्भपात की गोली दी, लेकिन इससे उसकी हालत बिगड़ गई. उन्होंने बताया कि सोमवार को नांदेड़ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है.

