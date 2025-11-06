scorecardresearch
 

Feedback

ठाणे में कपड़ा व्यापारियों से ढाई करोड़ की ठगी, पैसे दिए बिना फरार

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में कपड़ा व्यापारियों के साथ 2.5 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. तीन आरोपियों ने जुलाई-अगस्त के बीच बड़े ऑर्डर देकर माल मंगवाया लेकिन भुगतान किए बिना फरार हो गए. 66 साल के व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. आरोपी पालघर और गुजरात के सूरत के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

Advertisement
X
कारोबारियों को लगाया ढाई करोड़ का चूना (Photo: AI Generated)
कारोबारियों को लगाया ढाई करोड़ का चूना (Photo: AI Generated)

महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़ा व्यापारियों से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिन्होंने छह कपड़ा व्यापारियों से लगभग 2.5 करोड़ रुपये के कपड़े मंगवाए और फिर भुगतान किए बिना फरार हो गए.

भिवंडी पुलिस के मुताबिक, यह पूरा मामला जुलाई से अगस्त 2024 के बीच का है. तीनों आरोपियों ने खुद को बड़ा व्यापारी बताकर स्थानीय कपड़ा कारोबारियों से बड़ी मात्रा में कपड़ा ऑर्डर किया था. व्यापारियों ने भरोसे में आकर माल की आपूर्ति कर दी लेकिन जब भुगतान का समय आया, तो आरोपी पहले टालमटोल करते रहे और फिर मोबाइल फोन बंद करके संपर्क से गायब हो गए.

कपड़ा कारोबारियों से ठगी

सम्बंधित ख़बरें

ठगों ने कपल की विदेश में मौजूद प्रॉपर्टी तक बिकवा दी. (Photo: Representational)
बीमार बेटियां और विदेश की प्रॉपर्टी... पुणे के कपल से 14 करोड़ की ठगी की कहानी 
Breakdown in MVA! Congress said - Not with MNS, but in alliance with partner parties.
कांग्रेस क्यों नहीं चाहती क‍ि MVA में हो राज ठाकरे की एंट्री, देखें 
Breakdown in MVA! Congress said - Not with MNS, but in alliance with partner parties.
महाविकास अघाड़ी में MNS साथ तो कांग्रेस को क्यों डर? देखें 
Double billing of money has been misused: Rohit Pawar
क्या है 30 करोड़ का 'बंगला घोटाला', ज‍िसे लेकर रोह‍ित पवार फडणवीस सरकार पर हमलावर, देखें 
Shiv Sena MLA Sanjay Gaikwad - File Photo
अब सत्ताधारी विधायक ने भी मांगा चुनाव टालने का वक्त, बोले- डुप्लिकेट वोटर हटाओ पहले! 

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भिवंडी थाने के सीनियर इंस्पेक्टर जनार्दन सोनवणे ने बताया कि इस मामले में एक 66 साल के कपड़ा व्यापारी ने सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अन्य पांच पीड़ित व्यापारी भी सामने आए. पुलिस जांच में पता चला कि तीनों आरोपी अलग-अलग जगहों के रहने वाले हैं. एक आरोपी महाराष्ट्र के पालघर जिले का निवासी है, जबकि बाकी दो गुजरात के सूरत शहर के बताए जा रहे हैं.

Advertisement

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 3(5) (साझा मंशा) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. 

मामले की जांच मे ंजुटी पुलिस

हालांकि, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस ने कहा है कि आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने और ठगी की रकम का पता लगाने के लिए साइबर टीम की मदद ली जा रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी पहले भी कई राज्यों में कपड़ा व्यापारियों को इसी तरह का झांसा दे चुके हैं. यह भी शक है कि उनके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है जो छोटे व्यापारियों को टारगेट करता है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement