पुणे: 10वीं की कोचिंग में खूनी खेल, छात्र ने चाकू से गोदकर ले ली दूसरे की जान

महाराष्ट्र के पुणे जिले के राजगुरुनगर इलाके में सोमवार को एक निजी कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 16 साल के छात्र की उसके ही सहपाठी द्वारा चाकू से हमला कर हत्या कर दिए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई. यह घटना उस समय हुई जब दोनों छात्र कक्षा के भीतर मौजूद थे और पढ़ाई चल रही थी.

पुलिस के अनुसार, मृतक और आरोपी दोनों ही कक्षा 10 के छात्र थे और एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे. सोमवार सुबह अचानक आरोपी छात्र ने अपने सहपाठी पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. कोचिंग सेंटर में अफरा-तफरी मच गई और घायल छात्र को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

खेड पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों छात्रों के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. इसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.हालांकि, विवाद का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस अधिकारी ने कहा, 'सोमवार सुबह आरोपी छात्र चाकू लेकर कोचिंग सेंटर पहुंचा और अचानक कक्षा के भीतर अपने सहपाठी पर हमला कर दिया. घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. आरोपी नाबालिग है और उसे हिरासत में लेने की प्रक्रिया जारी है.'

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया. पुलिस ने चाकू को जब्त कर लिया है और कोचिंग सेंटर के शिक्षकों व छात्रों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही, सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है ताकि घटना के पूरे क्रम को समझा जा सके.

इस घटना के बाद इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है. अभिभावकों ने कोचिंग सेंटरों और शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों के बीच बढ़ती हिंसा चिंता का विषय है और स्कूलों व कोचिंग संस्थानों को काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.





