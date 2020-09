महाराष्ट्र: कांग्रेस के आरोपों पर बोले राम कदम- मेरा पूरा परिवार नार्को टेस्ट के लिए तैयार

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत की जुबानी जंग को लेकर महाराष्ट्र में सियासत चरम पर है. उद्धव सरकार और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आमने-सामने है. बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव सरकार पर बॉलीवुड ड्रग माफिया को बचाने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने राम कदम का ही नार्को टेस्ट कराने की मांग कर दी.

कांग्रेस की इस मांग पर बीजेपी नेता राम कदम भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि केवल मैं ही नहीं, बल्कि मेरा पूरा परिवार इस समय नार्को टेस्ट के लिए तैयार है. छत्रपति शिवाजी महाराज के विनम्र त्यागी के रूप में, मैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने के लिए अंत तक लड़ूंगा.

