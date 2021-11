दिल्ली से NCB के नए अफसरों की टीम आज पहुंचेगी मुंबई, आर्यन खान केस की शुरू करेगी जांच

आर्यन खान ड्रग्‍स मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन के खिलाफ मामले की जांच नहीं करेंगे. सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि NCB का एक विशेष जांच दल (SIT) छह मामलों को संभालने के लिए आज (शनिवार) दिल्ली से मुंबई पहुंचेगा, जिनकी जांच पहले क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की अध्यक्षता में मुंबई इकाई द्वारा की जा रही थी.

1996 बैच के आईपीएस अधिकारी और एनसीबी के उप महानिदेशक (DDG) संजय कुमार सिंह एसआईटी (SIT) का नेतृत्व कर रहे हैं. अब संजय के नेतृत्व में एसआईटी (SIT) इन ड्रग मामलों की जांच करेगी.

NCB की SIT जो अब आर्यन ड्रग्स केस और अन्य 5 मामले की जांच करेगी. NCB की टीम आज मुंबई पहुंच रही है. खुद SIT हेड और DDG ऑपरेशन संजय सिंह अपनी टीम के साथ आज मुंबई पहुच रहे हैं. एनसीबी के अधिकारी एअर इंडिया की फ्लाइट से आज 11 से 12 बजे के बीच मुंबई पहुंच रहे हैं.

एनसीबी की एक टीम आर्यन खान से जुड़े हए ड्रग्स क्रूज़ केस की जांच करेगी. इसके अलावा नवाब मलिक के दामाद समीर खान से जुड़े केस की जांच भी यही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी. हाल ही में ड्रग्स केस में गिरफ्तार अरमान कोहली केस की जांच में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी. इसके अलावा ड्रग्स से जुड़े हुए तीन और मामले हैं जिनकी जांच समीर वानखेडे से हटाकर नई टीम को सौंपी गई है.

सूत्रों का कहना है कि एसआईटी (SIT) पहले केस के कागजात अपने हाथ में लेगी. फिर उसकी जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर इस मामले में कुछ लोगों के बयान भी दोबारा दर्ज कर सकती है.

Mumbai | Total 6 cases of our zone will now be investigated by Delhi teams (of NCB), including Aryan Khan's case and 5 other cases. It was an administrative decision: Mutha Ashok Jain, Deputy DG, South-Western Region, NCB



(File photo) pic.twitter.com/vmjP65YOOv