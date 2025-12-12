15 करोड़ में बिक रहा 'ब्रह्मोस', 15 लीटर दूध और प्रोटीन, स्टार की लाइफ जीता है ये घोड़ा

अभी तक आपने बह्मोस मिसाइल के बारे में खूब सुना होगा लेकिन महाराष्ट्र में चल रहे सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल में ब्रह्मोस नाम का एक घोड़ा सुर्खियां बटोर रहा है. गुजरात के देसाई फार्म का 'ब्रह्मोस'. मारवाड़ी नस्ल के इस आकर्षक घोड़े की कीमत 15 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके बावजूद मालिक नागेश देसाई इसे किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं हैं.

क्या-क्या है 15 करोड़ के ब्रह्मोस की खूबियां

काले रंग का चमकदार शरीर, माथे पर आकर्षक सफेद धारी और राजस्थानी मारवाड़ी नस्ल का कर्वी पोस्चर ब्रह्मोस को भीड़ में अलग पहचान दिलाती है. 36 महीने की उम्र और 63 इंच की ऊंचाई वाला यह घोड़ा आज देश के टॉप शो हॉर्सेज में शामिल किया जाता है. यही वजह है कि चेतक फेस्टिवल में यह हजारों लोगों को अपनी ओर खींच रहा है.

जीता है सुपरस्टार जैसी जिंदगी

ब्रह्मोस की देखभाल भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं. इसकी रोजमर्रा की डाइट में 15 लीटर दूध, प्रोटीन और न्यूट्रीशन से भरपूर विशेष आहार, और अनुभवी एक्सपर्ट्स की निगरानी शामिल है. इसके अलावा इसे फिट रखने के लिए मसाज, ग्रूमिंग और लगातार ट्रेनिंग दी जाती है.

देसाई परिवार के मुताबिक, पुष्कर मार्केट में ब्रह्मोस की बोली 8 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्होंने बिक्री से इनकार कर दिया. उनका कहना है कि यह घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि परिवार की 'अनमोल विरासत' है. चेतक फेस्टिवल में भी 15 करोड़ तक के ऑफर आए, लेकिन घोड़ा अब भी उनके पास ही है.

घोड़े का इस्तेमाल सिर्फ ब्रीडिंग और प्रतियोगिता में

फेस्टिवल के आयोजकों ने बताया कि ब्रह्मोस इस बार का शोस्टॉपर बन चुका है. इसकी चाल, शरीर की बनावट और ट्रेनिंग देखने हजारों लोग उमड़ रहे हैं. आयोजक जयपाल रावल के मुताबिक इतना महंगा और आकर्षक घोड़ा सालों बाद पहली बार फेस्टिवल में देखने मिला है.

देसाई फार्म में ब्रह्मोस की ब्रीडिंग से अब तक 10 बच्चे पैदा हो चुके हैं, जिनकी कीमत बाजार में लाखों रुपये तक लग चुकी है. मालिक का कहना है कि भविष्य में ब्रह्मोस को केवल ब्रीडिंग और प्रतियोगिताओं के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा.



