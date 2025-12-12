scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

15 करोड़ में बिक रहा 'ब्रह्मोस', 15 लीटर दूध और प्रोटीन, स्टार की लाइफ जीता है ये घोड़ा

महाराष्ट्र के नंदूरबार जिले में चल रहे सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल में इस बार देश का सबसे महंगा घोड़ा सुर्खियों में है. गुजरात के देसाई फार्म का मारवाड़ी नस्ल का 'ब्रह्मोस 15 करोड़ रुपये की कीमत के साथ शो का स्टार बना हुआ है. इसकी सुंदर चाल, माथे की सफेद धारी और बेहतरीन पोस्चर ने लोगों को आकर्षित किया है. मालिक के पास 15 करोड़ की ऑफर होने के बाद भी इसे बेचने से इनकार कर दिया गया.

Advertisement
X
इस घोड़े की कीमत है 15 करोड़ (Photo: Screengrab)
इस घोड़े की कीमत है 15 करोड़ (Photo: Screengrab)

अभी तक आपने बह्मोस मिसाइल के बारे में खूब सुना होगा लेकिन महाराष्ट्र में चल रहे सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल में ब्रह्मोस नाम का एक घोड़ा सुर्खियां बटोर रहा है. गुजरात के देसाई फार्म का 'ब्रह्मोस'. मारवाड़ी नस्ल के इस आकर्षक घोड़े की कीमत 15 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके बावजूद मालिक नागेश देसाई इसे किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं हैं.

क्या-क्या है 15 करोड़ के ब्रह्मोस की खूबियां

काले रंग का चमकदार शरीर, माथे पर आकर्षक सफेद धारी और राजस्थानी मारवाड़ी नस्ल का कर्वी पोस्चर ब्रह्मोस को भीड़ में अलग पहचान दिलाती है. 36 महीने की उम्र और 63 इंच की ऊंचाई वाला यह घोड़ा आज देश के टॉप शो हॉर्सेज में शामिल किया जाता है. यही वजह है कि चेतक फेस्टिवल में यह हजारों लोगों को अपनी ओर खींच रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

जालना पुलिस ने लड़कियों को सुरक्षित तरीके से कर लिया बरामद. (Photo: Screengrab)
स्कूल ड्रेस में निकलीं, कपड़े बदले, पहुंचीं नेपाल... अब मुंबई में मिलीं 9 दिन से लापता लड़कियां 
congress leader shivraj patil passes away
नगरपालिका से की थी शिवराज पाटिल ने शुरुआत, लगातार 7 चुनाव जीतकर बनाई थी केंद्र में जगह 
राजनीति में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं शिवराज पाटिल
पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 90 साल की उम्र में ली अंतिम सांस 
jewelry theft
बुजुर्ग महिला के घर काम करती थी अर्चना, पार कर दिए 3.57 करोड़ के गहने 
एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते पकड़ा. (Photo: Representational)
पैसे दो तो अवैध निर्माण नहीं तोड़ेंगे... कहकर मांगी रिश्वत, एंटी-करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा 

जीता है सुपरस्टार जैसी जिंदगी

ब्रह्मोस की देखभाल भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं. इसकी रोजमर्रा की डाइट में 15 लीटर दूध, प्रोटीन और न्यूट्रीशन से भरपूर विशेष आहार, और अनुभवी एक्सपर्ट्स की निगरानी शामिल है. इसके अलावा इसे फिट रखने के लिए मसाज, ग्रूमिंग और लगातार ट्रेनिंग दी जाती है.

देसाई परिवार के मुताबिक, पुष्कर मार्केट में ब्रह्मोस की बोली 8 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्होंने बिक्री से इनकार कर दिया. उनका कहना है कि यह घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि परिवार की 'अनमोल विरासत' है. चेतक फेस्टिवल में भी 15 करोड़ तक के ऑफर आए, लेकिन घोड़ा अब भी उनके पास ही है.

Advertisement

घोड़े का इस्तेमाल सिर्फ ब्रीडिंग और प्रतियोगिता में

फेस्टिवल के आयोजकों ने बताया कि ब्रह्मोस इस बार का शोस्टॉपर बन चुका है. इसकी चाल, शरीर की बनावट और ट्रेनिंग देखने हजारों लोग उमड़ रहे हैं. आयोजक जयपाल रावल के मुताबिक इतना महंगा और आकर्षक घोड़ा सालों बाद पहली बार फेस्टिवल में देखने मिला है.

देसाई फार्म में ब्रह्मोस की ब्रीडिंग से अब तक 10 बच्चे पैदा हो चुके हैं, जिनकी कीमत बाजार में लाखों रुपये तक लग चुकी है. मालिक का कहना है कि भविष्य में ब्रह्मोस को केवल ब्रीडिंग और प्रतियोगिताओं के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement