महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच संजय राउत की NCP प्रमुख शरद पवार से मुलाकात

महाराष्ट्र में सियासी तामपान काफी ज्यादा है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महाविकास अघाड़ी में सबकुछ ठीक है या नहीं? पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने शिवसेना पर तंज कसा है, शिवसेना ने कांग्रेस को आइना दिखाया है और कई बैठकों को दौर देखा गया है. इस वजह से राजनीतिक गलियारों में महाराष्ट्र सरकार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म रहा. अब इन अटकलों के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है. उन्होंने दिल्ली में शरद पवार से बातचीत की.

संजय राउत की NCP प्रमुख शरद पवार से मुलाकात

जानकारी मिली है कि इस बैठक में महाराष्ट्र की सियासत पर विस्तार से बातचीत हुई है. खुद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा है कि शरद पवार को इस सरकार पर पूरा भरोसा है और उन्हें सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर भी भरोसा है. ट्वीट में लिखा है- मैंने शरद पवार से मुलाकात की. महाराष्ट्र की सियासत पर विस्तार से बात हुई. उन्हें पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र की सरकार मजबूती से टिकी रहेगी और अपना कार्यकाल पूरा करेगी. उद्धव ठाकरे अपने पांच साल पूरे करेंगे. पवार ने कहा है कि उद्धव लोकप्रिय सीएम हैं.

Met @pawarspeaks today, we discussed about political happenings in Delhi, there is no doubt in his mind that MVA government will complete its 5 years term. He praised @officeofUT Uddhav thackeray & said the he is a popular chief minister.