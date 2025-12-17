scorecardresearch
 
जीजा ने भरा फार्म, साला देने पहुंच गया एग्जाम...,रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा

झारखंड की राजधानी रांची में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. अपने जीजा की जगह परीक्षा देने पहुंचे साले की पोल बायोमैट्रिक जांच में खुल गई. फोटो मिलान के बावजूद अंगूठे और उंगलियों के निशान मेल नहीं खाने पर सख्ती से पूछताछ की गई, जिसके बाद आरोपी ने खुद को 'मुन्ना भाई' बताकर सच कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.  

जीजा ने भरा फार्म, साला पहुंचा देने एग्जाम, ऐसे खुला फर्जीवाड़ा (Photo: ITG)
झारखंड के रांची में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है. नामकुम थाना क्षेत्र के चुटिया स्थित अरुणिमा टेक्निकल सर्विसेज परीक्षा केंद्र में आयोजित परीक्षा के दौरान एक युवक को अपने जीजा के बदले परीक्षा देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया. आरोपी की पहचान गया निवासी लालू कुमार अनीश के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, लालू कुमार अनीश बिहार के गया जिले के फतेहपुर टनकुप्पा का रहने वाला है. वह अपने मौसेरे जीजा जवाहर कुमार के स्थान पर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंचा था. फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए उसने अपने जीजा के पैन कार्ड और आधार कार्ड पर अपनी तस्वीर चिपका दी थी, ताकि पहचान में कोई शक न हो.

परीक्षा के दौरान जब केंद्राधीक्षक ने अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक जांच कराई, तब इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ. केंद्राधीक्षक ने बताया कि उम्मीदवार की तस्वीर तो दस्तावेजों से मेल खा रही थी, लेकिन अंगूठे और उंगलियों के निशान असली उम्मीदवार जवाहर कुमार के रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे थे. इस पर संदेह गहराया और युवक से सख्ती से पूछताछ की गई.

पूछताछ के दौरान लालू कुमार ने खुद स्वीकार कर लिया कि वह असली उम्मीदवार नहीं है और अपने जीजा की मदद करने के लिए परीक्षा देने आया था. इसके बाद केंद्राधीक्षक ने तत्काल नामकुम थाने को इसकी सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया.

मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी अमर पांडे ने बताया कि परीक्षा केंद्र के अधीक्षक की शिकायत और लिखित आवेदन के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से परीक्षा देने वाले सॉल्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

मुन्ना भाई की गिरफ्तारी के बाद परीक्षा केंद्र में अफरा-तफरी और सनसनी का माहौल बन गया. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में कोई और व्यक्ति या गिरोह शामिल तो नहीं है.

 

