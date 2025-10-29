सातारा: महिला डॉक्टर के मौत मामले में होटल का CCTV आया सामने, राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से की फोन पर बात

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को महाराष्ट्र के सातारा जिले में आत्महत्या करने वाली महिला डॉक्टर के परिवार से फोन पर बात की. करीब सात मिनट चली बातचीत में डॉक्टर की मां ने भावुक होकर अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई. उन्होंने कहा कि बेटी के साथ हुई अन्याय की भरपाई सिर्फ निष्पक्ष जांच से ही हो सकती है.

डॉक्टर के परिवार ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वे सरकार पर दबाव बनाएं ताकि इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया जा सके. उन्होंने कहा कि घटना को एक सप्ताह बीत गया है और उन्हें डर है कि सबूत मिटाए जा सकते हैं.

मृतक डॉक्टर की मां ने लगाई न्याय की गुहार

डॉक्टर की मां ने बताया कि उनकी बेटी पर तीन-चार लोगों ने दबाव बनाया था, लेकिन अब तक उनसे पूछताछ नहीं हुई है. राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के फोन से परिवार के माता-पिता और भाई-बहन से बात की. राहुल ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वह SIT जांच के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे. इससे पहले उन्होंने इस आत्महत्या को संस्थागत हत्या बताया था और कहा था कि यह सरकार की असंवेदनशीलता का उदाहरण है.

28 वर्षीय डॉक्टर 23 अक्टूबर की रात सतारा जिले के फलटण कस्बे के एक होटल में फांसी पर लटकी मिली थीं. पुलिस के अनुसार, डॉक्टर ने अपने हाथ पर एक संदेश लिखा था जिसमें उन्होंने पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदाने पर दुष्कर्म और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बंकार पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

महिला डॉक्टर ने होटल के कमरे में लगाई थी फांसी

दोनों को 25 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया. पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के मोबाइल से मौत के बाद महत्वपूर्ण डेटा डिलीट कर दिया गया. उन्होंने कहा कि फोन को उनकी उंगली के निशान से खोला गया और सबूत मिटाए गए. बीड के वडवाणी में मंगलवार को लोगों ने बंद रखकर SIT जांच की मांग की.

