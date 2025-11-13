पुणे: सिर में मारी गोली, सड़क पर फेंककर पैरों पर चढ़ा दी फॉर्च्यूनर, नितिन गिलबिले हत्याकांड का Video

पुणे के पिंपरी-चिंचवाड़ में हुए नितिन गिलबिले हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि नितिन के दोस्तों ने उसे गोली मारी, फिर कार से बाहर फेंका और उसके पैरों पर फॉर्च्यूनर चढ़ा दी. यह पूरी वारदात वडमुखवाड़ी-अलंकापुरम रोड पर हुई. गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि नितिन वहीं तड़पता रह गया.

फॉर्च्यूनर कार में दोस्तों ने रचा कातिलाना प्लान

पुलिस के मुताबिक, यह हत्या नितिन के दो दोस्तों- अमित पठारे और विक्रांत ठाकुर ने की. तीनों वडमुखवाड़ी इलाके से एक फॉर्च्यूनर कार में निकले थे. रास्ते में उन्होंने कार एक सुनसान जगह पर रोकी और बातचीत शुरू की. उसी दौरान किसी बात पर विवाद हुआ और विक्रांत या अमित में से एक ने पिस्तौल निकालकर नितिन के सिर में करीब से गोली मार दी. गोली लगते ही नितिन की मौके पर मौत हो गई.

प्लॉटिंग विवाद बना हत्या की वजह

प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि यह हत्या प्लॉटिंग के विवाद से जुड़ी है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तीनों के बीच जमीन या निवेश को लेकर मतभेद चल रहे थे. शक है कि इसी विवाद ने इस खूनखराबे का रूप ले लिया. हत्या के बाद दोनों आरोपी फॉर्च्यूनर में बैठकर फरार हो गए.

क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही क्राइम डीसीपी शिवाजी पवार, एसीपी विशाल हिरे, पुलिस निरीक्षक प्रमोद वाघ और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं. दिघी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं. पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर दोनों फरार दोस्तों की तलाश तेज कर दी गई है.

