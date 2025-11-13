scorecardresearch
 

Feedback

दौड़ती बाइक पर तेंदुए का अटैक, घिसटता चला गया शख्स, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

पुणे जिले के जुन्नर तालुका में एक किसान पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया. अहिनवेवाड़ी फाटा के पास मोटरसाइकिल से घर लौट रहे नीलेश डोके पर झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने झपट्टा मारा. हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया और घटना CCTV में कैद हो गई.

Advertisement
X
दौड़ती बाइक पर तेंदुए का अटैक,CCTV में कैद हुई घटना (Photo: itg)
दौड़ती बाइक पर तेंदुए का अटैक,CCTV में कैद हुई घटना (Photo: itg)

महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जुन्नर तालुका के ओतूर इलाके में एक किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया. यह हादसा नगर कल्याण राजमार्ग पर अहिनवेवाड़ी फाटा के पास हुआ, जब किसान अपनी मोटरसाइकिल पर खाद की बोरी लेकर घर लौट रहा था. सड़क किनारे झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने अचानक झपट्टा मारा और किसान को गिरा दिया. वह बाइक से साथ घिसटता हुआ दूर गिरा. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, घायल किसान का नाम नीलेश सीताराम डोके जो 35 साल के हैं. वह अपने खेतों से लौटते समय सड़क के किनारे से गुजर रहे थे. अचानक झाड़ियों में से निकलकर तेंदुए ने पीछे से उस पर हमला कर दिया. तेंदुए की टक्कर से नीलेश मोटरसाइकिल समेत सड़क पर जा गिरा और उसका सिर बुरी तरह से चोटिल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसकी मदद की और पास के आलेफाटा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेंदुआ हमले के बाद डरकर भाग गया और पास के जंगल की ओर चला गया. हालांकि इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी देखी जा रही थी, लेकिन वन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

सम्बंधित ख़बरें

leopard
बच्ची की गर्दन पकड़ी और खींच ले गया तेंदुआ, दादा को पानी देने गई थी मासूम 
कुत्ते के चंगुल में फंसा तेंदुआ. (Photo: Screengrab)
आवारा कुत्तों के चंगुल में फंसा तेंदुआ... जबड़े में दबाकर 300 मीटर तक घसीटा, Video 
होटल के बाहर मिला कटा हुआ पैर. (Photo: Vasant Pralhad More/ITG)
पुणे में होटल के बाहर मिला आधा कटा हुआ पैर, मचा हड़कंप 
पत्नी की हत्या कर दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट 
Woman killed by husband
'रोज थाने में पूछता था- मेरी पत्नी मिली क्या?...' खुद मर्डर कर फूंक डाला था शव 
Advertisement

घटना की जानकारी मिलते ही ओतूर पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के इलाकों में सर्च अभियान शुरू किया. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे रात के समय अकेले खेतों या सुनसान रास्तों पर न जाएं और सतर्क रहें.

स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाने और वन्यजीव निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई है. फिलहाल घायल किसान का इलाज जारी है और डॉक्टरों के मुताबिक, उसकी स्थिति स्थिर है. यह घटना एक बार फिर इस सवाल को खड़ा करती है कि मानव बस्तियों के नजदीक वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही से लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए.

Input: स्मिता रायचंद शिंदे

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement