दौड़ती बाइक पर तेंदुए का अटैक, घिसटता चला गया शख्स, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जुन्नर तालुका के ओतूर इलाके में एक किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया. यह हादसा नगर कल्याण राजमार्ग पर अहिनवेवाड़ी फाटा के पास हुआ, जब किसान अपनी मोटरसाइकिल पर खाद की बोरी लेकर घर लौट रहा था. सड़क किनारे झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने अचानक झपट्टा मारा और किसान को गिरा दिया. वह बाइक से साथ घिसटता हुआ दूर गिरा. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, घायल किसान का नाम नीलेश सीताराम डोके जो 35 साल के हैं. वह अपने खेतों से लौटते समय सड़क के किनारे से गुजर रहे थे. अचानक झाड़ियों में से निकलकर तेंदुए ने पीछे से उस पर हमला कर दिया. तेंदुए की टक्कर से नीलेश मोटरसाइकिल समेत सड़क पर जा गिरा और उसका सिर बुरी तरह से चोटिल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसकी मदद की और पास के आलेफाटा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेंदुआ हमले के बाद डरकर भाग गया और पास के जंगल की ओर चला गया. हालांकि इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी देखी जा रही थी, लेकिन वन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

घटना की जानकारी मिलते ही ओतूर पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के इलाकों में सर्च अभियान शुरू किया. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे रात के समय अकेले खेतों या सुनसान रास्तों पर न जाएं और सतर्क रहें.

स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाने और वन्यजीव निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई है. फिलहाल घायल किसान का इलाज जारी है और डॉक्टरों के मुताबिक, उसकी स्थिति स्थिर है. यह घटना एक बार फिर इस सवाल को खड़ा करती है कि मानव बस्तियों के नजदीक वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही से लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए.

