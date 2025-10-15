scorecardresearch
 

पटाखे का ऐसा भयानक एड? बिजी रोड पर शख्स को 'तमंचा' दिखाकर दौड़ाया, फिर...

पुणे में पटाखा दुकान के प्रचार के लिए रील्स स्टार ने सड़क पर बंदूक से लोगों को डराने वाला वीडियो बनाया, जो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ. वीडियो देखने के बाद पुलिस ने युवक को थाने बुलाकर नोटिस दिया और चेतावनी दी. बाद में युवक ने माफी मांगते हुए अपील की कि ऐसे आपराधिक प्रचार वीडियो न बनाए जाएं.

बिजी रोड पर शख्स को 'तमंचा' दिखाकर दौड़ाया (Photo: itg)
बिजी रोड पर शख्स को 'तमंचा' दिखाकर दौड़ाया (Photo: itg)

दिवाली बस कुछ ही दिन दूर है. दिवाली के मौके पर आतिशबाजी कोई नई बात नहीं है. कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा का दौर है. अगर कोई व्यवसाय करना है, तो विज्ञापन और प्रमोशन ज़रूरी है. ऐसे में पटाखे बेचने वाले अपनी दुकानों के प्रचार में भी जुटे हैं. इसी दौरान महाराष्ट्र के पुणे में अजीबोगरीब और आपराधिक तरीके से पटाखा दुकानों का प्रचार करना एक इंस्टा रील स्टार को महंगा पड़ गया है. वाकड पुलिस ने प्रचार करने वाले रील्स स्टार को थाने लाकर नोटिस दिया है.

दरअसल,  सामने आए पटाखा विक्रेता के वीडियो में वह सड़क पर एक शख्स को बंदूक से डराता दिख रहा है. शख्स घबराकर तेजी से दौड़ता है और आसपास के लोग दहशत में आ जाते हैं.  इतने में वीडियो का फ्रेम बदलता है और शख्स अपनी पटाखे की दुकान और बारूद की ताकत समझाने लगता है. आखिर में समझ आता है कि ये उसकी दुकान के विज्ञापन था.

इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हुआ तो हिट हो गया. वीडियो पुलिस तक पहुंचा और वाकड पुलिस संबंधित रील्स स्टार को थाने ले आई और उसे नोटिस दे दिया. पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद युवक का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वह 'हाथ जोड़कर माफी मांगी मांगता दिख रहा है. उसने अपील की कि कोई भी ऐसा वीडियो न बनाए जिससे आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले इससे समाज में एक अलग ही छवि बनती है. ऐसा प्रचार नहीं किया जाना चाहिए. वीडियो नहीं बनाए जाने चाहिए.'
 

आरोपी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी.(Photo: Screengrab)
Reel बनाकर उड़ाई कानून की धज्जियां! पुलिस ने 'रीलबाज' को थमाया नोटिस 
