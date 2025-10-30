scorecardresearch
 

बाथरूम से बिल्डिंग में घुसी पुलिस, किडनैपर से एयरगन-केमिकल बरामद... मुंबई में दो घंटे में ऐसे छुड़ाए गए 17 बच्चे

मुंबई के पवई स्थित आर ए स्टूडियो में एक युवक ने ऑडिशन के दौरान 17 बच्चों समेत कुल 19 लोगों को बंधक बना लिया. आरोपी रोहित आर्य को पुलिस ने दो घंटे में एयरगन और केमिकल पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया. पुलिस ने बाथरूम से बिल्डिंग में घुसकर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला. सभी बच्चे स्वस्थ है. पुलिस संग एनकाउंटर में आरोपी को गोली लगी, इसमें उसकी जान चली गई.

मुंबई के RA स्टूडियो में 19 लोगों को बंधक बनाया गया था. (Photo: ITG)
मुंबई के RA स्टूडियो में 19 लोगों को बंधक बनाया गया था. (Photo: ITG)

मुंबई में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब 17 बच्चों को पवई इलाके में किडनैप कर लिया गया. पवई के RA स्टूडियो में बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था लेकिन वहां उन्हें बंधक बना लिया गया. बच्चों को बंधक बनाने की जानकारी जैसे ही मुंबई पुलिस को मिली, पुलिस तुंरत हरकत में आई और बच्चों को सकुशल बचा लिया गया है. 

पवई के आर ए स्टूडियो में 17 बच्चों, 1 बुजुर्ग नागरिक और 1 आम शख्स को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य को पुलिस ने एयरगन और कुछ संदिग्ध केमिकल पदार्थों के साथ गिरफ्तार कर लिया. सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें पुलिस ने सकुशल बाहर निकाल लिया है.

80 बच्चों को वापस भेजा

घटना की शुरुआत गुरुवार सुबह हुई, जब पवई स्थित आर ए स्टूडियो में एक्टिंग क्लास और ऑडिशन के लिए लगभग 100 बच्चे पहुंचे थे. यहां काम करने वाला और खुद को यूट्यूबर बताने वाला रोहित आर्य पिछले चार-पांच दिनों से बच्चों का ऑडिशन ले रहा था. लेकिन गुरुवार को उसने 80 बच्चों को वापस भेज दिया और 19 लोगों को अंदर ही रोककर बंधक बना लिया. 

शीशे से झांककर मदद की गुहार लगाते दिखे बच्चे

बच्चों के शीशे से झांकने पर आसपास के लोगों ने शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस, ATS और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को चारों ओर से घेर लिया. रोहित अंदर से लगातार पुलिस को धमका रहा था और कह रहा था कि कोई भी आक्रामक कदम उसे उकसा सकता है.

किडनैपर रोहित ने जारी किया वीडियो

इसी बीच, रोहित का एक वीडियो संदेश सामने आया, जिसमें उसने खुद को इस पूरी घटना के पीछे का व्यक्ति बताया. वीडियो में रोहित ने कहा कि यह सब उसने एक प्लान के तहत किया है और उसकी कोई बड़ी वित्तीय मांग नहीं है. उसका दावा था कि उसकी मांगें नैतिकता से जुड़ी हैं. उसने खुद को आतंकवादी न बताते हुए कहा कि वह केवल सवाल पूछना और उनके जवाब पाना चाहता है.

बाथरूम के जरिए अंदर घुसी पुलिस

हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल ऑपरेशन प्लान तैयार किया. मुख्य दरवाजे से प्रवेश करना जोखिमभरा था, इसलिए पुलिस की एक टीम ने बाथरूम के जरिए उस कमरे में घुसने का रास्ता चुना.  करीब दो घंटे चले इस साइलेंट ऑपरेशन में पुलिस ने सभी 17 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और रोहित आर्य को काबू में कर लिया.

रोहित के पास से एयरगन बरामद

पुलिस के अनुसार, रोहित के पास से एक एयरगन, कुछ केमिकल पदार्थ बरामद हुआ है. फॉरेंसिक टीम इन सामग्रियों की जांच कर रही है कि कहीं यह किसी खतरनाक पदार्थ का हिस्सा तो नहीं. फिलहाल रोहित से पूछताछ जारी है और पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने यह सब अकेले किया या किसी के इशारे पर.

मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ हैं, उन्हें मेडिकल चेकअप के बाद काउंसलिंग के लिए भेजा गया है. अधिकारियों के मुताबिक, यह एक मेंटली डिस्टर्ब्ड लेकिन कंट्रोल्ड ऑपरेशन था, जिसमें वक्त पर की गई कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया.

