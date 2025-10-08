‘UPA ने विदेशी दबाव में सेना को रोका...’, 26/11 के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में कहा कि मुंबई सिर्फ आर्थिक राजधानी नहीं बल्कि देश के सबसे जीवंत शहरों में से एक है/ यही कारण था कि आतंकियों ने 26/11 के हमले को अंजाम दिया.

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने आतंकियों को कमजोरी का संदेश दिया. उन्होंने कहा, 'हाल ही में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री ने खुलासा किया कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद हमारी सुरक्षा बल पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार थे, लेकिन किसी अन्य देश के दबाव में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हमारे सुरक्षा बलों को रोक दिया. कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि विदेशी दबाव में यह निर्णय किसने लिया. देश को इसके बारे में जानने का पूरा अधिकार है. कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को मजबूती दी और देश को बार-बार इस गलती की कीमत चुकानी पड़ी.'

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है.

नवी मुंबई में एयरपोर्ट का हुआ उद्घाटन

दरअसल पीएम मोदी आज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए थे. यह ग्रीनफील्ड परियोजना लगभग ₹19,650 करोड़ की लागत से बनाई गई है.

क्या है नवी मुंबई एयरपोर्ट की खासियत

नए हवाई अड्डे का क्षेत्रफल 1,160 हेक्टेयर में फैला है और यह भारत की एविएशन क्षमता को काफी बढ़ाने के साथ ही मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यातायात के भारी दबाव को कम करेगा. उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने नए निर्माणाधीन सुविधाओं का वॉकथ्रू किया.

नए हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान संचालन जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जबकि अंतरराष्ट्रीय यात्राएं दिसंबर 2025 तक चालू होने का अनुमान है. इस हवाई अड्डे में चार टर्मिनल और दो समानांतर रनवे शामिल हैं. इसके अलावा, एक VVIP टर्मिनल का निर्माण 2026 में शुरू होगा और 2030 तक पूरा होने की योजना है.

यह हवाई अड्डा जल टैक्सी सेवा से जुड़ा भारत का पहला हवाई अड्डा बनेगा.

IndiGo, Air India और Akasa Air ने पहले ही NMIA से उड़ानें शुरू करने की योजना की पुष्टि कर दी है. हवाई अड्डा देश का पहला पूरी तरह डिजिटल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसमें पेपरलेस बोर्डिंग, ई-गेट्स और रियल-टाइम अपडेट देने वाला मोबाइल ऐप शामिल होगा.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए हवाई अड्डे के उद्घाटन को महाराष्ट्र और मुंबई की प्रगति के लिए एक महान क्षण बताया. उन्होंने घोषणा की कि हवाई अड्डा दीनकर बालू पाटिल के नाम पर रखा जाएगा, जिन्होंने नवी मुंबई के विकास के समय परियोजना प्रभावित लोगों के लिए उचित मुआवजे की मांग को बढ़ावा दिया था.



