नवाब मलिक मुंबई के जेजे अस्पताल में हुए भर्ती, ED की कस्टडी में हैं 3 मार्च तक

Nawab Malik admitted: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सूत्रों ने 'आजतक' को यह जानकारी दी. बीते बुधवार को ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता गिरफ्तार किया गया था. अदालत में पेश करने के बाद उन्हें 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा दिया गया था.

सूत्रों ने जानकारी दी कि डॉक्टर की सलाह पर एनसीपी नेता मलिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, अभी ये पता नहीं चल पाया है कि उन्हें अस्पताल में क्यों भर्ती किया गया है?

नवाब मलिक की बेटी सना खान ने पार्टी कार्यकर्ता को सूचना दी कि उनके पिता अस्पताल में भर्ती हैं. उन्होंने बताया कि मलिक को पेट दर्द की शिकायत है. राकांपा नेता मलिक के दफ्तर ने भी ट्वीट कर पुष्टि की है कि उनका इलाज जेजे अस्पताल में चल रहा है.

Hon. @nawabmalikncp saheb has been admitted to JJ hospital for medical reasons.