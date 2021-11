नवाब मलिक की बेटी ने पेश किया समीर वानखेड़े की शादी का निमंत्रण पत्र और सर्टिफिकेट

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ड्रग्स केस को लेकर लगातार नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर निशाना साध रहे हैं. इसी बीच, मलिक की बेटी निलोफ़र मलिक खान ने शनिवार को समीर वानखेड़े की शादी का कथित निमंत्रण पत्र और सर्टिफिकेट पेश किया.



निलोफ़र मलिक खान ने ट्विटर पर निमंत्रण पत्र और सर्टिफिकेट की कॉपी पोस्ट करते हुए लिखा- "वानखेड़े और उनका परिवार सभी सबूत होने के बावजूद इनकार कर रहा है, ऐसे में यहां सबके लिए एक और सबूत पेश है. ये है समीर दाऊद वानखेड़े की शादी का निमंत्रण पत्र. अजीब बात है कि जिस व्यक्ति ने अपनी धारणा के आधार पर गिरफ्तारी की मांग की, वही इन पुख्ता सबूतों को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है."

While Mr. Wankhede & his kin continue to be in denial despite of all the evidence, here’s another piece of proof for all to see. Sameer Dawood Wankhede’s wedding invite. Funny that a man who demanded arrests on basis of assumptions, refuses to acknowledge such hard facts. pic.twitter.com/nI8cUQPg1S

ट्विटर पर शादी का सर्टिफ़िकेट भी पोस्ट किया गया

आपको बता दें कि शुक्रवार से मलिक परिवार और वानखेड़े परिवार के बीच ट्विटर पर जंग जारी है. शुक्रवार को नवाब मलिक ने ट्विटर पर सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जानकारी दी, तो समीर वानखोड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने ट्वीट करके कहा- "वाह, क्या खौफ़ है. सोते-जागते, उठते-बैठते नवाब चाचा सिर्फ समीर वानखेड़े के बारे में ही सोचते हैं. सुबह हुई नहीं कि ट्वीट शुरू. डर पैदा करो तो ऐसा. यह एक ईमानदार अफसर की पॉवर है."

इसपर नवाब मलिक की बेटी ने जवाब देते हुए कहा कि खौफ़ उन्हें होता है जिन्होंने छल-कपट किया हो. पर्दाफाश होने के डर से तिलमिलाना बंद कीजिए. कोई फायदा नहीं होगा.

शनिवार को क्रांति रेडकर ने ट्विटर पर कहा कि नवाब मलिक ने अब तक ऐसा कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया है जिससे उनके खिलाफ कुछ भी साबित होता है. उन्होंने 1985 में स्कूल में जमा किया गया जन्म प्रमाण पत्र और नया बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट किया और कहा कि मुझे इन दोनों दस्तावेजों में मुस्लिम या दाऊद नहीं दिखता. चाचा जी का फर्जीवाड़ा यहीं से शुरू होता है.

Chachaji’s team conveniently doesn’t post any document that will go against them.the birth certificate submitted in school in 1985. The data in the new one is derived from the old records. I don’t see Muslim or Dawood in both these documents. Chachajis farziwada begins here. pic.twitter.com/JvvY6KaZJZ