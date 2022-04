नवनीत राणा कह रही थीं 'पानी तक नहीं दिया', पुलिस कमिश्नर ने शेयर किया चाय पीने का CCTV फुटेज

नवनीत राणा ने महाराष्ट्र पुलिस पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, उनपर अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने पलटवार किया है. मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने एक सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है, जिसको खार पुलिस स्टेशन का बताया जा रहा है. इसमें निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, पति और विधायक रवि राणा थाने में बैठकर चाय/कॉफी पीते दिख रहे हैं.

बता दें कि इससे पहले नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखा था, इसमें उन्होंने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे. कहा गया था कि पुलिस ने उनपर जातिगत टिप्पणी की. इतना ही नहीं नवनीत ने कहा था कि पुलिस ने उनको पीने का पानी नहीं दिया था और बॉथरूम भी इस्तेमाल नहीं करने दिया था.

