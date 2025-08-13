scorecardresearch
 

महाराष्ट्र: कर्ज से परेशान महिला ने 5 साल के बेटे के साथ सुसाइड किया सुसाइड

नागपुर जिले में एक महिला ने अपने 5 साल के बेटे के साथ नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली. बताया जाता है कि महिला ने महिला स्वयं सहायता समूह से लिया गया ऋण चुकाने में असमर्थ होने के कारण यह कदम उठाया.

महिला ने 5 साल के बेटे के साथ किया सुसाइड. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक महिला ने अपने 5 साल के बेटे के साथ नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. जानकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार दोपहर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर परसियोनी तहसील के पटगोवारी गांव में हुई.

बताया जाता है कि 28 वर्षीय महिला ने महिला स्वयं सहायता समूह से लिया गया ऋण चुकाने में असमर्थ होने के कारण यह कदम उठाया. क्योंकि यह दावा महिला के परिजनों ने भी किया है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला ने अपने बेटे को दुपट्टे से कमर से बांधा और तेज़ बह रही पेंच जलाशय नहर में छलांग लगा दी.

यह भी पढ़ें: अकोला में ससुरालवालों की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने किया सुसाइड, वीडियो में बताई दर्दभरी आपबीती

हालांकि, कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी और बाद में बचाव दल ने तलाशी शुरू की, लेकिन तेज़ धाराओं के कारण अभियान में बाधा आई. पुलिस ने बताया कि शवों को मंगलवार देर रात नहर से बाहर निकाला गया. फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है और ऋण वसूली से जुड़े संभावित उत्पीड़न की भी जांच कर रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक महिला अपने 5 वर्षीय बच्चे को कमर से बांधकर नहर में कूद गई. जिससे महिला और बच्चे की मौत हो गई. दोनों का शव मंगलवार देर रात नहर से बरामद किया गया. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

