इस्तीफे की अटकलों के बीच अनिल देशमुख ने किया ट्वीट, शरद पवार से मिले

मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे मामले में आलोचनाओं का सामना कर रहे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने शरद पवार को एंटीलिया मामले से संबंधित घटनाक्रम की जानकारी दी. दोनों नेताओं के बीच यह बैठक करीब दो घंटे चली.

पत्रकारों से बातचीत में अनिल देशमुख ने कहा, 'उन्हें (शरद पवार) मुंबई से संबंधित घटनाक्रम (सचिन वाजे) के बारे में जानकारी दी गई. एंटीलिया के बाहर मिले विस्फोटक संबंधी घटनाक्रमों की भी जानकारी दी गई.' अनिल देशमुख ने ट्वीट करके भी इस मुलाकात की जानकारी दी.

I met Hon'ble Pawar Saheb today to discuss the important Mihan project of Vidarbha. We also discussed the investigation carried out in the last 2days by #ATS & #NIA in Mansukh Hiren and Sachin Waze's case. The news of my resignation that is being shown by the media is baseless.