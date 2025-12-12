मेड ने उड़ाए मालकिन के 3 करोड़ के गहने, अकाउंट में आया पैसा तो पकड़ा गया पूरा खेल

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 93 साल की महिला के घर से करोड़ों रुपये के हीरे और आभूषण चोरी करने के आरोप में एक घरेलू सहायिका को गिरफ्तार किया है. घटना मरीन ड्राइव इलाके के भारती भवन में हुई, जहां बुजुर्ग महिला अकेली रहती थीं. चोरी का यह मामला अप्रैल 27 से 26 जुलाई के बीच घटित हुआ.

मेड ने ही चुराए मालकिन के गहने

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपी घरेलू सहायिका अर्चना साल्वी कल्याण की रहने वाली है और वह कुछ समय के लिए अस्थायी मददगार के रूप में पीड़िता के घर काम कर रही थी. चोरी का खुलासा तब हुआ जब बुजुर्ग महिला का बेटा, जो दुबई में काम करता है, अपनी मां से मिलने मुंबई आया. उसने घर में रखे आभूषण न मिलने पर संदेह जताया और तुरंत पुलिस से संपर्क किया.

पुलिस ने अर्चना साल्वी को शक के आधार पर निगरानी में रखा. जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के बैंक खाते में लाखों रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले. यह लेनदेन उसकी आय और जीवनशैली से मेल नहीं खाते थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की.

अकाउंट में आए पैसे तो पुलिस ने पकड़ लिया पूरा खेल

पूछताछ में अर्चना ने चोरी की बात स्वीकार कर ली. उसके बयान के आधार पर पुलिस ने करीब 1.26 करोड़ रुपये के आभूषण और कीमती सामान बरामद कर लिया. हालांकि अभी भी लगभग आधी से अधिक कीमत के आभूषण बरामद नहीं हुए हैं, जिनकी खोज पुलिस कर रही है.

अधिकारी ने बताया कि अर्चना ने अकेले ही चोरी की योजना बनाई और उसे धीरे-धीरे कई महीनों में अंजाम दिया. जिस उम्र की महिला से चोरी हुई, उससे यह मामला और गंभीर हो गया है. पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

