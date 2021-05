मुंबई: वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स पर उमड़ रही भीड़, BMC ने जारी की लिस्ट

कोरोना संकट की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचा दी है और अब एक्सपर्ट तीसरी लहर की चेतावनी भी दे रहे हैं. ऐसे में कोरोना को मात देने का सबसे सटीक उपाय वैक्सीनेशन ही है. लेकिन मुंबई समेत देश के कई हिस्से ऐसे हैं, जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ रही है.



मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए हर सेंटर पर लंबी लाइनें लग रही हैं, लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में उमड़ रही है, जो चिंता का कारण बन रही हैं. बीते दिनों भी मुंबई में वैक्सीन की कमी के कारण सेंटर्स कुछ दिन तक बंद रहे थे.



The list of MGCM & Gov centres that shall #vaccinate 45+ & details of the vaccine being administered at the respective centres today.



