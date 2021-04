कोरोना इफेक्ट: मुंबई के डब्बावालों का बिजनेस चौपट, सरकार से मांगी मदद

कोरोना का संकट एक बार फिर पिछला बरस याद दिला रहा है. साल 2020 में जिस तरह के हालात थे, इस बार उससे भी भयावह हालात दिख रहे हैं. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मशहूर डब्बावाले फिर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में उन्होंने राज्य सरकार से मदद मांगी है.



मुंबई के डब्बावालों के प्रवक्ता विष्णु कलडोके का कहना है कि कुल 5 हज़ार डब्बावालों में से 400-500 ही अभी काम कर रहे थे. लेकिन अब नई गाइडलाइन्स आ गई हैं, जिसमें और भी पाबंदियां हैं. ऐसे में अब सिर्फ 200-250 ही काम कर पा रहे हैं. ऐसे में हम राज्य सरकार से अपील करते हैं आर्थिक मदद की जाए.



बता दें कि मुंबई के डब्बावाले दुनियाभर में मशहूर हैं. मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में खाना पहुंचाने का काम हजारों डब्बावाले करते हैं. लेकिन पहले 2020 के लॉकडाउन और अब इस साल के हालात ने इनपर संकट ला दिया है.

Mumbai | Dabbawalas facing tough time due to fresh covid restrictions in the state



