मुंबई एयरपोर्ट पर डेढ़ करोड़ का विदेशी सोना जब्त, तस्करी में शामिल थे सफाई कर्मचारी

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो सफाई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. इन पर विदेशी मूल के सोने की तस्करी का आरोप है. अधिकारियों के अनुसार, जब्त किया गया सोना लगभग 1.2 किलोग्राम है, जिसकी कीमत करीब 1.6 करोड़ रुपये आंकी गई है.

तस्करी में शामिल थे एयरपोर्ट के सफाई कर्मचारी

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक डीआरआई को पहले से सूचना मिली थी कि कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आए यात्रियों की मदद से तस्कर सोने को विमान के भीतर छिपा देते हैं और बाद में एयरपोर्ट के अंदरूनी स्टाफ उसे निकालकर बाहर पहुंचाते हैं. इस खुफिया इनपुट के आधार पर डीआरआई ने शनिवार को एयरपोर्ट पर गुप्त निगरानी शुरू की.

जांच के दौरान डीआरआई टीम ने देखा कि क्लीनिंग स्टाफ का एक टीम लीडर संदिग्ध तरीके से एयरोब्रिज की सीढ़ियों पर एक पैकेट छिपाने की कोशिश कर रहा है. जब अधिकारियों ने उसे रोका तो उसने पैकेट वहीं छोड़ दिया और भागने की कोशिश की. बाद में उस पैकेट को जब्त किया गया. पैकेट के अंदर सफेद कपड़े में लिपटा हुआ मोम के साथ सोने का पाउडर (Gold Dust) बरामद हुआ.

सुपरवाइजर तस्करी में करता था मदद

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह सोना उसके सुपरवाइजर ने विमान से निकालकर उसे सौंपा था ताकि वह इसे बाहर पहुंचा सके. डीआरआई ने तुरंत सुपरवाइजर को भी गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपी एक प्राइवेट एयरपोर्ट सर्विस कंपनी में काम करते हैं और लंबे समय से एयरपोर्ट की सफाई का कार्य संभाल रहे थे.

अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क एक संगठित गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट से जुड़ा है, जो यात्रियों के माध्यम से सोना छिपवाकर देश के भीतर लाने का काम करता था. जब्त किए गए सोने की शुद्धता 24 कैरेट बताई जा रही है. दोनों आरोपियों के खिलाफ कस्टम्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. डीआरआई अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं और किसके निर्देश पर यह तस्करी की जा रही थी.

