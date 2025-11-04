महिला क्रिकेट टीम की जीत का जश्न, पटाखे फोड़ने पर मुंबई में 3 लोगों पर केस

मुंबई के वडाला इलाके की एक प्रतिष्ठित हाउसिंग सोसायटी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाने के दौरान हंगामा करने पर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. सोमवार तड़के सोसाइटी की पार्किंग में पटाखे फोड़ने और निवासियों को परेशान करने के आरोप में वडाला टीटी पुलिस स्टेशन ने यह कार्रवाई की है.

तड़के हंगामा और खिड़कियों को नुकसान

वडाला टीटी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि एफआईआर तुनी लॉरेंस फर्नांडिस और उनके दो अज्ञात दोस्तों के खिलाफ दर्ज की गई है.

अधिकारी के अनुसार, यह घटना सोमवार की सुबह हुई, जब तीनों आरोपी बिल्डिंग की पार्किंग में पहुंचे और पटाखे फोड़ने लगे. पटाखों के कुछ टुकड़े हवा में उछले और निवासियों के फ्लैटों की खिड़कियों से टकराए, जिससे कुछ खिड़कियों को नुकसान पहुंचा.

गार्ड को दी गालियां, भाग निकले आरोपी

सोसायटी का सुरक्षा गार्ड शोर सुनकर तुरंत मौके पर पहुंचा और आरोपियों से पटाखे फोड़ना बंद करने को कहा. लेकिन आरोपियों ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया और तुरंत वहां से चले जाने को कहा. जब वे नहीं माने, तो सोसायटी के सदस्यों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे.

शराब के नशे में मनाया जा रहा था जश्न

पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी फर्नांडिस उसी बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर रहता है. घटना के समय वह और उसके दोस्त शराब के नशे में थे.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार रात को उन्होंने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखा था, और जैसे ही टीम जीती, उन्होंने सोमवार तड़के पटाखे फोड़कर जश्न मनाना शुरू कर दिया.

पुलिस ने यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज कर लिया है. पुलिस अब फरार आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है.

