scorecardresearch
 

Feedback

महिला क्रिकेट टीम की जीत का जश्न, पटाखे फोड़ने पर मुंबई में 3 लोगों पर केस

मुंबई के वडाला इलाके की एक हाउसिंग सोसायटी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए तड़के पटाखे फोड़ने के आरोप में तीन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. इन पटाखों से फ्लैटों की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा. सिक्योरिटी गार्ड को गाली देने और मना करने पर भी न रुकने के बाद पुलिस ने तुनी लॉरेंस फर्नांडिस और उनके दो दोस्तों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत FIR दर्ज की है.

Advertisement
X
(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

मुंबई के वडाला इलाके की एक प्रतिष्ठित हाउसिंग सोसायटी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाने के दौरान हंगामा करने पर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. सोमवार तड़के सोसाइटी की पार्किंग में पटाखे फोड़ने और निवासियों को परेशान करने के आरोप में वडाला टीटी पुलिस स्टेशन ने यह कार्रवाई की है.

तड़के हंगामा और खिड़कियों को नुकसान
वडाला टीटी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि एफआईआर तुनी लॉरेंस फर्नांडिस और उनके दो अज्ञात दोस्तों के खिलाफ दर्ज की गई है.

अधिकारी के अनुसार, यह घटना सोमवार की सुबह हुई, जब तीनों आरोपी बिल्डिंग की पार्किंग में पहुंचे और पटाखे फोड़ने लगे. पटाखों के कुछ टुकड़े हवा में उछले और निवासियों के फ्लैटों की खिड़कियों से टकराए, जिससे कुछ खिड़कियों को नुकसान पहुंचा.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार 
BMC ने रद्द की तुर्की से रोबोटिक लाइफबॉय खरीदने की योजना.
मुंबई में 18 साल की छात्रा वोट नहीं डाल पाएगी, जानें- चुनाव आयोग ने कोर्ट में क्यों किया विरोध 
मुंबई के लिंकिंग रोड पर पुराने फ्लैटों के लिए बिल्डर क्यों दे रहे हैं मुंह मांगी कीमत 
20 November को 6 घंटे के लिए बंद रहेगा Mumbai Airport 
खाना नहीं लाने पर टैक्सी ड्राइवर की हत्या. (Photo: Representational )
मुंबई: खाना नहीं लाने पर टैक्सी ड्राइवर की हत्या, 4 साथियों ने पीट-पीट कर ले ली जान 

गार्ड को दी गालियां, भाग निकले आरोपी
सोसायटी का सुरक्षा गार्ड शोर सुनकर तुरंत मौके पर पहुंचा और आरोपियों से पटाखे फोड़ना बंद करने को कहा. लेकिन आरोपियों ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया और तुरंत वहां से चले जाने को कहा. जब वे नहीं माने, तो सोसायटी के सदस्यों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे.

Advertisement

शराब के नशे में मनाया जा रहा था जश्न
पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी फर्नांडिस उसी बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर रहता है. घटना के समय वह और उसके दोस्त शराब के नशे में थे.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार रात को उन्होंने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखा था, और जैसे ही टीम जीती, उन्होंने सोमवार तड़के पटाखे फोड़कर जश्न मनाना शुरू कर दिया.

पुलिस ने यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज कर लिया है. पुलिस अब फरार आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement