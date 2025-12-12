scorecardresearch
 
मुंबई में इमारत की बालकनी ढही, चाय स्टॉल मालिक की मौत, दो ग्राहक घायल

मुंबई के मस्जिद बुंदेर स्टेशन के पास गुरुवार रात एक इमारत की बालकनी का हिस्सा अचानक गिर गया, जिसमें नीचे चाय स्टॉल चलाने वाले युवक की मौत हो गई और दो ग्राहक घायल हो गए. हादसा रात 9 बजे कोटक भवन में हुआ. सभी घायलों को जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां चायवाले मुकेश डेंडोरे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस और फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है.

हादसे में चाय बेचने वाले की हुई मौत (Photo: Representational )
हादसे में चाय बेचने वाले की हुई मौत (Photo: Representational )

मुंबई के मस्जिद बुंदेर रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसे में 28 साल के चाय स्टॉल मालिक की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए. घटना रात करीब 9 बजे नर्सी नाथा स्ट्रीट स्थित कोटक भवन में हुई, जब इमारत की दूसरी मंजिल की बालकनी का एक हिस्सा अचानक नीचे गिर गया. हादसा इतना अचानक था कि नीचे अपना चाय स्टॉल चला रहे मुकेश डेंडोरे और उनके दो ग्राहक इसकी चपेट में आ गए.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बालकनी का हिस्सा तेज आवाज के साथ धराशायी हो गया, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई. मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया. उन्होंने मलबे में दबे तीन लोगों को बाहर निकाला और तुरंत नजदीकी सरकारी जे.जे. अस्पताल भेजा.

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने 28 साल के मुकेश डेंडोरे को मृत घोषित कर दिया. मुकेश वहीं स्टॉल लगाकर अपनी रोज़ी-रोटी कमाते थे और हादसे के दौरान चाय बना रहे थे. इस घटना ने स्थानीय लोगों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि यह इलाका भीड़भाड़ वाला है और असुरक्षित इमारतों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं.

घायल दो अन्य व्यक्तियों की पहचान शफीक इस्लाम (40) और शालिकराम जायसवाल (52) के रूप में हुई है. दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है और उनका आगे इलाज जारी है. नगर निगम और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि कोटक भवन के बालकनी हिस्से का अचानक ढह जाना संरचनात्मक कमजोरी का संकेत है. फिलहाल बिल्डिंग की पूरी जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

स्थानीय निवासियों ने इस दुर्घटना के लिए संबंधित विभागों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. उनका दावा है कि इस इलाके में कई पुरानी इमारतें हैं, जिनकी नियमित मरम्मत और सुरक्षा जांच समय पर नहीं की जाती. पुलिस ने मामला दर्ज कर बिल्डिंग मालिक और संबंधित एजेंसियों से पूछताछ शुरू कर दी है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जर्जर संरचना की सूचना तुरंत नगर निगम को दें.
 

