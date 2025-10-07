scorecardresearch
 

भतीजी के साथ सड़क पर अश्लीलता... बच्ची के माता-पिता से पुरानी दुश्मनी निकाल रहा था चाचा

महाराष्ट्र के खार में 42 वर्षीय व्यक्ति को 15 साल की भतीजी से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने परिवारिक दुश्मनी के चलते लड़की से भद्दे कमेंट और दुर्व्यवहार किया. पुलिस ने POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

भतीजी के साथ चाचा ने सड़क पर की अश्लीलता (Photo: Representational Image)
भतीजी के साथ चाचा ने सड़क पर की अश्लीलता (Photo: Representational Image)

महाराष्ट्र के खार में एक व्यस्त सड़क पर 15 साल की भतीजी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 42 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी. मालूम हुआ कि शख्स ने लड़की के माता-पिता से पुरानी दुश्मनी के चलते ये हरकत की थी.

यह घटना रविवार रात को हुई जब किशोरी और उसकी सहेली सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट में गए थे. पुलिस ने बताया कि वहां से गुज़र रहे आरोपी ने कथित तौर पर लड़की पर भद्दे कमेंट किए. जब लड़की ने उसका विरोध किया, तो उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया.

पुलिस ने बताया कि जांच में आरोपी और पीड़ित लड़की के परिवार के बीच विवाद का पता चला है. पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

बता दें कि परिवारों को बीच विवाद में किसी के घर की बहू बेटियों के साथ गलत व्यावहार या छेड़छाड़ का ये कोई पहला मामला नहीं है बल्कि पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं.

