सुनसान इलाके में ले गया और दुपट्टे से घोंटा गला...अफेयर के शक में पत्नी को दे दी मौत

महाराष्ट्र के पालघर जिले में 13 नवंबर को मुंबई-वडोदरा हाईवे के पास एक पुल निर्माण स्थल के पास मिली 25 वर्षीय महिला की हत्या के मामले पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है. तलासरी पुलिस ने मृतका के 43 साल के पति सकिरअली मुस्तफाअली मंसूरी को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और वर्तमान में गुजरात के सूरत में ड्राइवर का काम करता है. पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और इसी शक के चलते उसने उसकी हत्या कर दी.

और पढ़ें

तलासरी पुलिस स्टेशन के निरीक्षक अजय गोराड ने बताया कि 13 नवंबर को एक महिला का शव हाईवे के पास संदिग्ध अवस्था में मिला था. प्रारंभिक जांच में पता चला कि महिला की उसी के दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की गई है. इसके आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

शुरुआती दिनों में कोई ठोस सुराग न मिलने पर पुलिस ने कई अलग-अलग टीमें गठित कीं. पुलिस ने मृतका की तस्वीर जारी की, जिसके बाद उसके परिजन आगे आए और पहचान की पुष्टि हुई. पहचान होने के बाद पुलिस की जांच का दायरा मृतका के पारिवारिक संबंधों और उसके पति की गतिविधियों पर केंद्रित हुआ.

जांच के दौरान पता चला कि मृतका का पति सकिरअली घटना के बाद से संदिग्ध रूप से गायब था. पुलिस ने उसकी लोकेशन को ट्रैक किया और सोमवार को महाराष्ट्र-गुजरात की सीमा पर स्थित अछाड़ इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसे अपनी पत्नी पर चरित्रहीनता का शक था और वह उसपर किसी अन्य के साथ संबंध रखने का आरोप लगाता था. इसी शक और गुस्से में उसने उसकी हत्या करने की बात कुबूल की है.

Advertisement

पुलिस के अनुसार हत्या की वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया. आरोपी अपनी पत्नी को किसी बहाने हाईवे के पास सुनसान क्षेत्र में लेकर गया और वहां दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया और गुजरात की ओर भाग गया.

फिलहाल पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर हत्या के पीछे छिपे अन्य पहलुओं, संभावित विवादों और घटना के सही क्रम की गहराई से जांच कर रही है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----