महाराष्ट्र: बीड में गन्ना हार्वेस्टर मशीन की चपेट में आने से 20 साल के किसान की दर्दनाक मौत

महाराष्ट्र के बीड जिले के जियोराई तहसील में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 20 वर्षीय युवक की गन्ना हार्वेस्टर मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई. मृतक निलेश गणेश बहीर, गंगावाड़ी गांव का रहने वाला था और स्थानीय किसान के खेत में गन्ना कटाई के काम में मदद कर रहा था.

पुलिस के अनुसार, हादसा करीब 3:30 बजे उस समय हुआ जब खेत में गन्ना कटाई का कार्य जारी था. निलेश हार्वेस्टर मशीन के पास काम कर रहा था कि अचानक वह मशीन के इंजन सेक्शन के नीचे आ गया. मशीन के चलते रहने के कारण वह बुरी तरह दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला.

हादसे की सूचना मिलते ही जियोराई पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में इसे दुर्घटना माना गया है. पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि हार्वेस्टर मशीन चलाते समय सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार जागरूकता की कमी के कारण ऐसे हादसे हो जाते हैं. निलेश की मौत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, पूरे गंगावाड़ी में मातम पसर गया. उसकी अचानक मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.



