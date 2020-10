महाराष्ट्रः मंदिर खोलने को लेकर विवाद में शरद पवार की एंट्री, पीएम को लिखी चिट्ठी

महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने के मुद्दे पर राजनीति गर्म है. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जनता के लिए धार्मिक स्थल खोलने के लिए हस्तक्षेप करने को कहा तो विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना लिए.

सियासी पारा उफान पर आया तो अब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के मुखिया शरद पवार भी मंदिर को लेकर जारी जंग में कूद पड़े. शरद पवार ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. शरद पवार ने चिट्ठी ट्वीट करते हुए कहा है कि माननीय राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर जनता के लिए धार्मिक स्थल खोलने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है.

एनसीपी अध्यक्ष ने कहा है कि राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने की जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से मिली. शरद पवार ने पीएम को लिखी अपनी चिट्ठी में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के हालात और राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए लिखा है कि प्रदेश में कई धार्मिक स्थल हैं, जहां बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है.

