महाराष्ट्र: पटरी पर फंसे बच्चे की जान बचाने वाले अधिकारी को रेलवे ने दिया इनाम

रेलवे पटरी पर गिरे बच्चे की ऐन मौके पर ट्रेन आने से पहले जान बचाने वाले सेंट्रल रेलवे के कर्मचारी मयूर शेल्के को रेलवे की ओर से 50,000 रुपए का इनाम देने का एलान किया गया है. क्लासिक लीजेंड्स की ओर से मयूर को उनकी बहादुरी के लिए नई जावा मोटर साइकिल देने की भी घोषणा की गई है.

मयूर मुंबई के वंगानी स्टेशन पर पाइन्ट्समैन के तौर पर तैनात हैं. 17 अप्रैल को उन्होंने देखा कि एक बच्चा प्लेटफॉर्म से पटरी पर गिर पड़ा है. सामने से ही तेजी से एक ट्रेन आ रही थी. मयूर ने फौरन रेलवे ट्रैक पर तेज दौड़ लगा दी. और ट्रेन आने से कुछ सेकेंड पहले ही बच्चे के साथ प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित चढ़ गए. ये सारा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

रेल मंत्रालय की ओर से मयूर को 50,000 रुपए का इनाम दिए जाने की ट्विटर पर जानकारी दी गई.

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक ट्वीट में लिखा- हमारे रेलवे कर्मचारियों में से एक, मयूर शेल्के ने एक बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, पूरे रेलवे परिवार को उन पर गर्व है.

इस बीच क्लासिक लीजेंड्स के हेड अनुपम थरेजा ने मयूर की ओर से बच्चे को बचाने वाला वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है. साथ ही मयूर को उनकी बहादुरी के लिए नई जावा मोटरसाइकिल देने का एलान किया है.

Pointsman Mayur Shelke's courage has the Jawa Motorcycles family in awe. Humbled by his act of exemplary bravery, truly the stuff of legends. And we'd like to honour this brave gentleman by awarding him with a Jawa Motorcycle as part of the #JawaHeroes initiative. @RailMinIndia pic.twitter.com/QJfDJb5kr9