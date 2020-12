महाराष्ट्र: बुलेट ट्रेन को लेकर बढ़ सकता है बवाल, ठाणे नगर निगम ने खारिज किया जमीन के मुआवजे का प्रस्ताव

महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच कई विषयों पर विवाद जारी है. अब ताजा नया मामला केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को लेकर है. ठाणे म्युनसिपल कॉर्पोरेशन ने बीते दिन बुलेट ट्रेन के लिए 2000 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा देने से इनकार कर दिया है. जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना आमने-सामने हैं.



दरअसल, ठाणे का म्युनसिपल कॉर्पोरेशन शिवसेना के हाथ में ही है. ऐसे में जब मुंबई-अहमदाबाद रूट पर चलने वाली बुलेट ट्रेन की जमीन को लेकर यहां मुआवजे का प्रस्ताव आया तो कॉर्पोरेशन ने ठुकरा दिया है.



अबतक ऐसा चार बार हो चुका है, जब इस प्रस्ताव को रोका गया है. ऐसे में अब नियम के मुताबिक, अगले तीन महीने तक दोबारा इस तरह का प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है.

इस प्रस्ताव के ठुकराए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर शिवसेना पर हमला बोला है. बीजेपी के नेता राम कदम का कहना है कि शिवसेना विकास के विरोध में काम कर रही है. बीजेपी की ओर से कहा गया है कि म्युनसिपल हो या फिर राज्य सरकार शिवसेना विकास विरोधी नीति के साथ काम कर रही है.

