कंगना का जवाब- मेरे फ्लैट नहीं पूरी बिल्डिंग को मिला था नोटिस, शरद पवार से कनेक्शन

एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच की जंग अभी भी जारी है. बुधवार को बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर का कुछ हिस्सा गिरा दिया. जिसके बाद अब कंगना के घर को लेकर विवाद चल रहा है. जिस बिल्डिंग में कंगना रनौत रहती हैं, उसपर एक्शन को लेकर एक बार फिर बीएमसी ने कोर्ट का रुख किया है और स्टे हटाने को कहा है. हालांकि, कंगना ने इसपर जवाब दिया कि जो नोटिस है, वो पूरी बिल्डिंग के लिए है.



कंगना रनौत ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि 2018 में जो नोटिस जारी किया गया था, वो मेरे फ्लैट के लिए नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग के लिए था. इस नोटिस पर बिल्डर को जवाब देना है, ये बिल्डिंग शरद पवार से ताल्लुक रखती है. कंगना ने लिखा कि हमने ये फ्लैट शरद पवार के पार्टनर से खरीदा था, ऐसे में वो उसके लिए जवाबदेह हैं.

This was not just to me but to entire building and this is not my flat issue but a building issue which builder needs to deal with and this building belongs to Sharad Pawar we bought the flat from his partner so he is answerable for this not me..