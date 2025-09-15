scorecardresearch
 

कल्याण में 70 लाख की धोखाधड़ी का मामला, डॉक्टर दंपति की तलाश में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र के कल्याण में डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ 70 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. आरोप है कि डॉक्टर दंपति ने 70 बेड के अस्पताल में मेडिकल स्टोर देने का लालच देकर रकम ली, लेकिन अस्पताल शुरू नहीं किया और न ही पैसा लौटाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डॉक्टर ने की 70 लाख की धोखाधड़ी (Photo: Screengrab)
महाराष्ट्र के कल्याण में एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ 70 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है. यह घटना मई 2024 की है. ठाणे के हीरानंदानी स्टेट, पलासिया बिल्डिंग में रहने वाले डॉक्टर प्रसाद साली और उनकी पत्नी वैशाली प्रसाद साली ने कल्याण आरटीओ कार्यालय के पास आइकॉन इमारत में 70 बेड का अस्पताल बनाने और उसमें मेडिकल स्टोर देने का लालच दिया.

डॉक्टर राहुल दुबे और फार्मासिस्ट प्रज्ञा सौरभ कांबले ने बताया कि अस्पताल खोलने के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी. डॉक्टर प्रसाद ने 80 लाख रुपये की मांग की थी, लेकिन दोनों ने मिलकर 70 लाख रुपये चेक के जरिए दिए. आरोपी ने तीन महीने में अस्पताल शुरू करने का वादा किया था, लेकिन लंबे समय के बाद भी अस्पताल नहीं खुला और रकम भी वापस नहीं की गई.

70 लाख रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा

पीड़ितों ने बताया कि आरोपी के साथ बाकायदा एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इसके बावजूद पैसा नहीं लौटाया गया. आरोप है कि डॉक्टर दंपत्ति लगातार टालमटोल करते रहे. पीड़ितों का कहना है कि इस धोखाधड़ी में और डॉक्टरों, फार्मासिस्टों और पैथोलॉजिस्ट के फंसने की संभावना है.

आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज 

फिलहाल कल्याण के खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में डॉक्टर प्रसाद साली और उनकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपी दंपति की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है.

