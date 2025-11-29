महाराष्ट्र: गोंदिया में 11 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 25 लाख का इनामी विनोद सैयाना भी शामिल

महाराष्ट्र में नक्सल अभियान के ख़िलाफ़ बड़ी सफलता मिली है. नक्सलमुक्त भारत की दिशा में ये बड़ा योदान गोंदिया जिले से आया है. यहां 11 नक्सलियों ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया. इन सभी पर कुल 89 लाख रुपये का इनाम था.

पुलिस के अनुसार ये सभी दरेकसा दलम से जुड़े थे, जिसे महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ (MMC) जोन का सबसे सक्रिय नक्सली समूह माना जाता है.

आत्मसमर्पण करने वालों में सबसे बड़ा नाम अनंत उर्फ़ विनोद सैयाना का है. तेलंगाना के करीमनगर जिले से आने वाले 40 साल के विनोद पर 25 लाख रुपये का इनाम था और उसने आत्मसमर्पण के दौरान अपनी एके-47 रायफल भी जमा कर दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर से दरेकसा दलम की ताकत लगभग टूट गई है.

बाकी सदस्यों में पांडु पु्सु वड्डे, रानी उर्फ़ रमे यसू नरोटे, संतू उर्फ़ तिजाउराम पोरेत्ती, शेवंती रायसिंह पांद्रे, काशीराम राज्या बंटुला, नक्के सुक्लू कारा, सन्नू मुड़ीयम, सदु पुलई सोट्टी, शीला चामरू मडावी और ऋतु भीमा डोडी शामिल हैं. सभी ने पुलिस के सामने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया.

#WATCH | Gadchiroli, Maharashtra | Special Zonal Committee member Vikas Nagpure, alias Anant, and 11 Naxalites have surrendered before the Gondia Police. All the surrendered Naxalites carried a combined bounty of Rs 89 lakh on their head. They also surrendered a stock of seven… pic.twitter.com/s2GLOrMTm2 — ANI (@ANI) November 28, 2025

गढ़चिरौली रेंज के डीआईजी अंकित गोयल ने बताया कि यह दलम लंबे समय से MMC जोन में सक्रिय था, लेकिन अब इसके अधिकांश सदस्य आत्मसमर्पण कर चुके हैं और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए तैयार हैं.

#WATCH | Gadchiroli, Maharashtra | Deputy Inspector General of Police, Gadchiroli Range, Ankit Goyal, said, "About 7-8 days ago, the spokesperson for the Maoist MMC zone, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Chhattisgarh, expressed his desire to surrender. In this series, he had… pic.twitter.com/qzl2xosZLX — ANI (@ANI) November 28, 2025

बता दें कि अक्टूबर के महीने में नक्सली कमांडर भूपति उर्फ सोनू ने अपने 60 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया था. भूपति पर कई राज्यों में इनाम घोषित थे.

नक्सलियों ने अपने हथियार जमा किए (Photo: X/@ANI)

केंद्र सरकार की योजना है कि 2026 तक भारत को नक्सलमुक्त बना दिया जाए. इसी को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. नक्सलवाद भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रही है.

इनपुट: पीटीआई

