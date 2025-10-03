scorecardresearch
 

पिता की मौत हुई तो मां ने बेचा, 14 की उम्र में लड़की की शादी और बच्चा, 5 पर मामला दर्ज

पालघर जिले की एक नाबालिग आदिवासी लड़की की शादी के सिलसिले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. लड़की के पिता के देहांत के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और उसे 50 हजार रुपये में बेच दिया था.

14 की उम्र में लड़की की शादी और बच्चा, 5 पर मामला दर्ज (Photo: Representational Image)
महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक नाबालिग आदिवासी लड़की की शादी के सिलसिले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. यह मामला वाडा पुलिस स्टेशन में 16 वर्षीय लड़की की शिकायत पर दर्ज किया गया है. लड़की का ताल्लुक कटकरी आदिवासी समुदाय से है. आरोपियों में उसका पति, चाची, चाचा और एक एजेंट शामिल हैं.

अधिकारी ने बताया कि कुछ साल पहले लड़की के पिता का देहांत हो गया था. उसकी मां ने फिर किसी और से शादी कर ली, जबकि किशोरी अपनी दादी के पास रहने चली गई. हालांकि, दो महीने के भीतर ही दादी की भी मृत्यु हो गई.

ऐसे में एक एजेंट ने लड़की की मां को 50,000 रुपये दिए और किशोरी को अहिल्यानगर जिले में ले आया. यहां 14 साल की उम्र में उसकी जबरन शादी कर दी गई. अधिकारी ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि लड़की के गर्भवती होने के बाद, आरोपियों ने उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाया और उसे वाडा के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया. अधिकारी ने बताया कि जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया, तो उसे कथित तौर पर परेशान किया गया और उसकी माँ से पैसे वापस करने को कहा गया.

आरोपियों पर बलात्कार, मानव तस्करी और उत्पीड़न से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

---- समाप्त ----
