कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना, ट्रकों के जरिए यूं भेजी गई एयरपोर्ट

कोरोना महामारी के बीच देश में 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होगा. इसके मद्देनजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) के पुणे स्थित संस्थान से कोविशील्ड वैक्सीन (Covishield Vaccine) को विभिन्न स्थानों पर भेजने का काम 12 जनवरी (मंगलवार) से शुरू हो गया है.

आज सुबह सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन के बॉक्स को पुणे एयरपोर्ट ले जाने के लिए तीन कंटेनर ट्रकों को बुलाया गया. इन ट्रकों में वैक्सीन को तीन डिग्री तापमान में रखकर पुणे एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां से कुल 8 उड़ानें कोविशील्ड वैक्सीन को 13 विभिन्न स्थानों पर ले जाएंगी.

पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी. दिल्ली से वैक्सीन को देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजा जाएगा.

